El emblemático hotel de Las Vegas que cierra sus puertas después de 34 años: quién es el nuevo propietario

Escuchar

El icónico hotel y casino The Mirage, ubicado en Las Vegas, Nevada, anunció formalmente su cierre, pactado para el 17 de julio. El establecimiento pasará a ser propiedad de Hard Rock, empresa que se encargará de construir un nuevo edificio similar al que tiene en Florida. Según trascendió, los nuevos dueños pagarán cerca de 80 millones de dólares en concepto de indemnizaciones.

“Luego de 34 maravillosos años, The Mirage Hotel y Casino cesará sus operaciones el próximo 17 de julio de 2024″, se comunicó en la cuenta oficial del lugar en Facebook. “Durante los próximos dos meses nos despediremos de esta propiedad histórica e icónica y luego comenzaremos una transformación increíble”, detallaron.

“Luego de 34 maravillosos años, el Mirage Hotel y Casino cesará sus operaciones el próximo 17 de julio de 2024”, contó el establecimiento en un comunicado https://www.facebook.com/TheMirage

El complejo, que cuenta con 3000 habitaciones, dejará de operar en julio y se someterá a una renovación total que durará cerca de tres años. “Esperamos con ansias el comienzo de un emocionante viaje hacia una nueva era en la que Hard Rock Las Vegas traerá entretenimiento, innovación y hospitalidad de clase mundial”, comentaron.

“Nos gustaría agradecer a todos los miembros del equipo de The Mirage por su increíble compromiso y por ayudarnos a brindar experiencias memorables a nuestros huéspedes”, cuenta la publicación. A lo largo de 34 años, por los escenarios del casino pasaron estrellas de la talla Frank Sinatra, Elvis Presley, The Beatles y Tina Turner.

“Conectar a los miles de talentosos miembros del equipo de Mirage que brindan un servicio excepcional con nuevas oportunidades de empleo es una prioridad absoluta”, dijo el presidente, Joe Lupo https://www.facebook.com/TheMirage

Quien aún es presidente de The Mirage, Joe Lupo, manifestó: “Mientras hacemos una pausa para ver la increíble transformación de esta propiedad icónica, me gustaría agradecer a todos los miembros del equipo de The Mirage por su increíble compromiso y por ayudarnos a brindar experiencias memorables a nuestros huéspedes”.

Lupo comentó que están en planes de organizar eventos de contratación colaborativa con otros empleadores en la comunidad de Las Vegas durante los próximos meses. “Conectar a los miles de talentosos miembros del equipo de The Mirage que brindan un servicio excepcional con nuevas oportunidades de empleo es una prioridad absoluta”, aseguró.

Qué sucederá con The Mirage una vez que se cierre

En diciembre de 2022, Hard Rock International (HRI, por sus siglas en inglés) recibió la aprobación regulatoria de la Comisión de Juego de Nevada para la adquisición del hotel The Mirage. En un comunicado de prensa aclararon que, según los términos de la transacción, “la empresa pagó 1075 mil millones en efectivo por los activos operativos”.

Jim Allen, presidente de Hard Rock International, manifestó por aquel entonces: “Estamos entusiasmados de crear un resort integrado en The Strip que enorgullece a esta legendaria comunidad de entretenimiento”. En el último año, el hotel y casino se mantuvo abierto y en actividad bajo el mismo nombre.

Así se vería el nuevo Hard Rock en Las Vegas casino.hardrock.com

El complejo cerrará en julio y reabrirá sus puertas en 2027 como Hard Rock Las Vegas. En las adyacencias se construirá una torre de casi 2300 metros de altura, la cual tendrá forma de guitarra, así como sucede en la propiedad en Florida que tiene la compañía. El volcán característico de The Mirage será destruido para dar lugar a la creación de nuevas habitaciones.

Por otro lado, más de 3000 empleados del hotel serán despedidos a partir de julio y Hard Rock deberá pagarles más de 80 millones de dólares en concepto de indemnizaciones. La mitad de los trabajadores están representados por el Sindicato de Trabajadores Culinarios y, según le aseguraron a CNN, cada uno de los damnificados recibirá un pago de US$2000 por cada año de empleo, además de tener la posibilidad de volver cuando se reabra el lugar.

LA NACION