El proyecto de un estado para imponer los Diez 10 mandamientos en las escuelas

En Estados Unidos, un controvertido proyecto de ley que ordena que las escuelas públicas de Luisiana exhiban los Diez Mandamientos de la Biblia en las aulas ha avanzado un paso más hacia su implementación. Quienes impulsan esta normativa aseguran que servirá de código moral para los alumnos. La legislación ya fue aprobada tanto por el Senado estatal como por la Cámara de Representantes, por lo que solo resta la firma del gobernador republicano Jeff Landry.

Esta ley HB71 no solo aplica a la educación primaria, secundaria y postsecundaria de las escuelas públicas, incluidas aquellas autónomas, sino que también impacta en las instituciones no públicas que reciben fondos estatales, así como también a los campus de universidades públicas y privadas.

Las escuelas públicas de Luisiana estarían obligadas a exhibir los Diez Mandamientos según la legislación recientemente aprobada Foto de Ivan Aleksic en Unsplash

Requisitos específicos de la ley HB71: mandamientos de la Biblia en escuelas

Los Diez Mandamientos deben exhibirse en un cartel o documento enmarcado que mida al menos 27 por 35 centímetros.

Deben ser el foco central del cartel o documento enmarcado.

Deben estar impresos en una fuente grande y fácilmente legible.

Dodie Horton, de la Cámara de Representantes, y Adam Bass, del Senado, son coautores del proyecto de ley HB71. Según informó el medio local Louisana Illuminator, ambos creen que la normativa podrá entrar en vigencia a pesar de los desafíos judiciales. “Tanto el Representante Horton como yo creemos que resistirá el escrutinio legal y judicial”, remarcó Bass.

Es que, lejos de ser un proceso sencillo, otros estados como Texas y Carolina del Sur fallaron en su intento por adoptar medidas similares. Es que la Cláusula de Establecimiento de la Primera Enmienda prohíbe cualquier ley o acción gubernamental que defienda una religión oficial. En contraposición, la representante Barbara Freiberg, republicana por la ciudad de Baton Rouge, que emitió uno de los votos negativos, cuestionó justamente que los Diez Mandamientos no identifican a todas las religiones.

Los Diez Mandamientos deben exhibirse en un cartel o documento enmarcado que mida al menos 27 por 35 centímetros Foto de kyo azuma en Unsplash

Las reacciones de la comunidad han sido mixtas. Algunos padres y líderes religiosos apoyan la medida, argumentando que proporcionará una guía moral para los estudiantes. Otros, sin embargo, temen que esta ley pueda violar la separación entre la Iglesia y el Estado y excluya a estudiantes de diferentes creencias religiosas.

El Proyecto de Ley 71 de la Cámara de Representantes permite, pero no exige, que las escuelas y sus juntas directivas gasten su propio dinero en las exhibiciones o en las versiones donadas aceptadas Foto de Alexander Grey en Unsplash

Esta no es la primera vez que Horton impulsa exhibiciones obligatorias vinculadas a la religión. En 2023, junto al legislador Jack McFarland, lograron que se aprobara un proyecto de ley que obligaba a colocar carteles que dijeran “In God We Trust” (En Dios confiamos) en todas las aulas. “No predica ninguna religión en particular, pero ciertamente reconoce un poder superior. Es un mensaje positivo en este mundo que arroja tantas cosas negativas a nuestros hijos”, consideró entonces. La ley luego fue firmada por el gobernador John Bel Edwards y entró en vigor en agosto pasado.

¿Cuáles son los Diez Mandamientos?

Amarás a Dios sobre todas las cosas.

No tomarás el nombre de Dios en vano.

Santificarás las Fiestas.

Honrarás a tu padre y a tu madre.

No matarás.

No cometerás actos impuros.

No robarás.

No darás falso testimonio ni mentirás.

No consentirás pensamientos ni deseos impuros.

No codiciarás los bienes ajenos.

