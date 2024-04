El estado que firmó una ley para arrestar y deportar a algunos inmigrantes

Escuchar

Iowa se suma al grupo de estados como Texas y Florida, donde sus respectivos gobiernos republicanos avanzan con leyes más duras contra la inmigración indocumentada. En este caso, la gobernadora Kim Reynolds firmó este miércoles la medida estatal SF2340, que tipifica un nuevo delito y permite el arresto de extranjeros que se encuentren dentro de la jurisdicción y a los que les fue negado el ingreso o fueron deportados previamente.

La gobernadora republicana de Iowa, Kim Reynolds, apuntó contra la política migratoria del presidente Joe Biden Charlie Neibergall - AP

La nueva normativa obligará a la Policía local a verificar que los extranjeros sean expulsados nuevamente de EE.UU. Tras conocerse la noticia, los defensores de la comunidad de inmigrantes de Iowa protestaron por la ley que entrará en vigencia a partir del próximo 1° de julio, según informó la agencia EFE.

Según consta en el expediente, la orden de arresto aplicaría a todos aquellos inmigrantes que intentaran entrar o se encontraran en cualquier momento en ese estado bajo cualquiera de las siguientes circunstancias:

Personas que se les haya denegado la admisión o hayan sido excluidas, deportadas o expulsadas de EE.UU.

Personas que salieron de EE.UU. con una orden de exclusión, deportación o expulsión pendiente.

Lugares donde no se podrá deportar a los inmigrantes en Iowa

A su vez, el documento aclara que, en todos los casos, la Policía no tendrá permitido realizar el arresto por este tipo de delito si la persona se encuentra en una escuela primaria o secundaria pública o privada con fines educativos; una iglesia, sinagoga u otro lugar establecido de culto religioso establecido; un centro de atención médica; un centro que realice exámenes médicos forenses a supervivientes de agresiones sexuales, siempre que la persona se encuentre allí como paciente.

La orden de deportación del juez debe identificar el método de transporte para salir de Estados Unidos Charles Reed - U.S. Immigration and Customs Enforcement

Una vez arrestada la persona, con la orden de deportación del juez se debe designar el método de transporte para salir de EE.UU. y un agente del orden o una agencia de Iowa para monitorear las salidas de los migrantes. Aquellos que no acaten la disposición podrían enfrentar un nuevo arresto bajo cargos más graves.

Kim Reynolds se suma a la ola de críticas republicanas a Joe Biden por la crisis fronteriza

“La Administración de Joe Biden no ha logrado hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestra nación, poniendo en riesgo la protección y seguridad de los habitantes de Iowa”, sostuvo Reynolds en un comunicado después de firmar el proyecto de ley, que “otorga a las autoridades de Iowa el poder de hacer lo que él no está dispuesto: hacer cumplir las leyes de inmigración que ya están vigentes”, según comentó en su cuenta de X (antes Twitter).

La gobernadora celebró la firma de la ley

De esta manera, Reynolds se suma a la ola de críticas de gobernadores republicanos como Greg Abbott (Texas) y Ron DeSantis (Florida) al presidente Biden por su política migratoria, a la que consideran demasiado laxa y poco efectiva.

La respuesta de Joe Biden a la crisis migratoria

En una entrevista reciente de Televisa Univision, el jefe de Estado dijo que no estaba seguro de tener el poder legal para disponer una acción ejecutiva para cerrar totalmente las puertas al país y rechazar el ingreso de migrantes. “Lo estamos examinando”, afirmó.

En ese sentido, admitió que, cuando el flujo migratorio alcanzó niveles récord en los últimos meses, llegó a considerar implementar una orden de este tipo para reforzar las normas de asilo y cerrar la entrada de inmigrantes cuando los cruces ilegales excedieran un cierto umbral, pero nunca se concretó.

Joe Biden señaló la falta de recursos como la principal causa de la crisis fronteriza de Estados Unidos Andrew Harnik - AP

“Estamos examinando si tengo o no ese poder. No hay garantía de que tenga ese poder por mi cuenta, sin legislación. Algunos han sugerido que debería intentarlo. Y si me lo impide el tribunal, me lo impide el tribunal. Pero ahora mismo estamos tratando de resolverlo”, detalló sobre el estado de situación.

En esa línea, el jefe de Estado destacó que, de no ser por el fracaso del acuerdo fronterizo bipartidista del Senado, al que se opusieron varios republicanos a principios de este año, ahora mismo “tendría ese poder” para cerrar la frontera. A su vez, señaló como principal causa de la crisis la falta de recursos para dar abasto frente al aumento del flujo de migrantes.