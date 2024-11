El extraño episodio en el Congreso de EE.UU. sobre bases secretas submarinas alienígenas en la Tierra

La siempre polémica representante de Colorado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Lauren Boebert, consultó a un grupo de expertos sobre si el Departamento de Defensa tenía bases secretas en las profundidades del océano, como había leído en un informe basado en un testigo protegido. Fue durante una audiencia en la que también preguntó a los especialistas si Estados Unidos hacía experimentos de manipulación de la genética humana con material extraterrestre.

Según The New York Post, los especialistas le dijeron directamente que no estaban familiarizados con lo que ella dijo. Eran cuatro expositores: Tim Gallaudet, un excontraalmirante de la Marina; Luis Elizondo, un exfuncionario del Departamento de Defensa; Michael Gold, exadministrador asociado de la NASA; y el periodista Michael Shellenberger, quien testificó acerca de la falta de transparencia del gobierno de EE.UU. con respecto a temas espaciales.

Como fue la audiencia sobre las bases extraterrestres

El Pentágono negó todas las afirmaciones que se realizaron en esta audiencia Captura de pantalla de YouTube: Supervisión del Partido Republicano

Boebert le consultó a Shellenberger si conocía de algún caso en el que la Marina de Estados Unidos u otros organismos hayan informado sobre el avistamiento sobre Fenómeno Anómalo No Identificado (UAP, por sus siglas en inglés) que no tuvieran una explicación lógica. El periodista, que elaboró un informe llamado Constelación Inmaculada, respondió de manera afirmativa.

Luego, la miembro de la Cámara de Representantes atinó a consultarle Shellenberger si consideraba que en su investigación quedó demostrada la intención del Pentágono de mantener al Congreso al margen de este asunto. Este volvió a contestar de manera afirmativa y confirmó que las intenciones del Departamento de Defensa de los Estados Unidos era la de ocultar información sobre este tema.

“¿Hay algún relato de UAP que surja o se sumerja en nuestras aguas que pueda indicar una base o presencia entre la superficie del océano?”, le consultó Boebert a los expertos. Aunque Shellenberger no pudo confirmar la existencia de esa base, el periodista comentó que tiene una fuente reservada que supuestamente pudo ver unas imágenes de un OVNI que salió del océano y que además habría ingresado en otro OVNI.

Ante esta respuesta, la congresista le preguntó al periodista si según su criterio había alguna capacidad tecnológica de los UAP que desafíen la comprensión y las capacidades humanas. “Parece que todos los hacen”, respondió Shellenberger.

La respuesta del Pentágono sobre las supuestas bases extraterrestres

Fotografía de archivo del 27 de marzo de 2008 de una vista aérea del Pentágono, en Washington. (AP Foto/Charles Dharapak, Archivo)

Luego de esta audiencia, el Pentágono negó rotundamente toda lo dicho en el informe elaborado por Shellengberger y también las declaraciones de la congresista Boebert. A pesar de haber negado todo lo que se dijo en la audiencia, el Departamento de Defensa publicó en 2020 tres videos cortos de OVNIs capturados por pilotos de la Marina de Estados Unidos en el año 2004 y 2015 en los que se pueden visualizar claramente los fenómenos “no identificados”.

LA NACION