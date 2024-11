Esto dice el nuevo informe del Pentágono sobre los ovnis: ¿hay pruebas de vida extraterrestre?

El Pentágono presentó su más reciente informe sobre fenómenos aéreos no identificados (UFO, por sus siglas en inglés), en el que reveló cientos de nuevos incidentes, aunque sin ofrecer evidencia concluyente sobre la existencia de vida extraterrestre. Según esta investigación, la mayoría de los avistamientos reportados parece estar relacionados con objetos mal identificados, como globos, aves y satélites.

Este documento oficial subraya que, a pesar del creciente interés público y el esfuerzo del gobierno por proporcionar transparencia sobre este fenómeno, no hay indicios que sugieran vida fuera de la Tierra. Su publicación, según lo marca Associated Press, llegó un día después de que los legisladores de la Cámara de Representantes pidieran mayor transparencia gubernamental durante una audiencia sobre Fenómenos Anómalos no Identificados (UAP, por sus siglas en inglés).

Nancy Mace es una de las legilsladoras que pidió mayor transparencia gubernamental durante una audiencia sobre fenómenos anómalos no identificados X (@RepNancyMace)

Informe sobre ovnis del Pentágono: casos analizados

En 2022, los funcionarios del Pentágono crearon la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO, por sus siglas en inglés) para rastrear los indicios de los UAP, en busca de amenazas potenciales a la seguridad nacional o la seguridad aérea. Sin embargo, afirmaron que ninguno de los casos de avistamiento reportados tienen orígenes extraterrestres: “Es importante subrayar que, hasta la fecha, AARO no ha encontrado evidencia de actividades, tecnología o seres extraterrestres”.

Según el informe, solamente un caso mencionó un posible problema de seguridad aérea para civiles: “Una tripulación comercial reportó un casi accidente con un ‘objeto cilíndrico’ mientras sobrevolaba el océano Atlántico frente a la costa de Nueva York. AARO continúa con su investigación y análisis de este caso”.

Luego, en tres casos más, las tripulaciones militares reportaron “haber sido seguidas por aeronaves no identificadas”. Sin embargo, los investigadores no encontraron evidencia que vinculara estas actividades con una potencia extranjera. Además, el informe agregó que el sistema de satélites Starlink de Elon Musk es usualmente confundido con ovnis.

Especificaciones técnicas del reporte

Este informe, proporcionado por el Departamento de Defensa (DoD, por sus siglas en inglés), abarca los reportes de UAP desde el 1° de mayo de 2023 hasta el 1° de junio de 2024, incluyendo informes previos no reportados antes. Durante este período, AARO recibió 757 reportes de Fenómenos Anómalos no Identificados, de los cuales 485 correspondieron a incidentes ocurridos en este intervalo, mientras que 272 corresponden entre 2021 y 2022.

Un grupo de usuarios de redes sociales registraron luces poco usuales en el cielo en mayo de este año Collage

AARO resolvió 118 casos, todos relacionados con objetos prosaicos como globos, aves y drones, y mantiene otros 174 pendientes de revisión. El informe subraya que, hasta la fecha, no se ha encontrado evidencia de origen extraterrestre en ninguno de los casos analizados. Además, no se han registrado efectos adversos para la salud de los observadores.

La razón que impulsó la investigación del Pentágono sobre ovnis

El informe del Pentágono se difundió un día después de una audiencia sobre los UAP, realizada el miércoles pasado. Allí, según un comunicado de prensa del Comité de Supervisión y Responsabilidad, los miembros discutieron “la falta de transparencia del DoD y de la comunidad de inteligencia respecto a los UAP”, incluyendo los gastos no divulgados en programas relacionados y las implicaciones para la seguridad nacional.

“El Departamento de Defensa no ha proporcionado transparencia sobre la existencia y efectividad de los programas relacionados con los UAP, no solo al Congreso, sino también al pueblo estadounidense”, marca el comité en su comunicado. En corcordancia, uno de los expositores, el Dr. Tim Gallaudet, contralmirante retirado de la Armada de Estados Unidos, subrayó que “el fracaso del Poder Ejecutivo en compartir información sobre los UAP con el Congreso es una violación del poder legislativo que socava la separación de poderes y podría estar generando una crisis constitucional”.

El Área 51 es señalada por múltiples teorías como el lugar que esconde la verdad detrás de estos avistamientos de ovnis Foto de Oliver Pacas en Unsplash

Por su parte, el legislador Andy Biggs, miembro del comité, señaló: “Lo que realmente quiero saber es, ¿con qué propósito el gobierno federal está ‘sobreclasificando’ y prohibiendo al público acceder a esto? Y si tiene una explicación, me gustaría escucharla porque sé lo que me han dicho, pero quiero escuchar desde su perspectiva por qué sobreclasifican”.