El fiscal general de EE.UU. encabezará delegación a la investidura de nuevo presidente colombiano

El fiscal general interino estadounidense, Todd Blanche, encabezará la delegación oficial a la investidura del presidente colombiano electo, Abelardo de la Espriella, informó este miércoles la Casa Blanca.

Blanche, exabogado personal del presidente Donald Trump, será acompañado entre otros por la directora de la Oficina de Control de Drogas, Sara Carter, y por Mario Díaz-Balart, congresista republicano de Florida y jefe de la comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

Ultraconservador y declarado partidario de Trump, De la Espriella será investido el viernes en la ciudad de Cali (suroeste), en medio de grandes medidas de seguridad.

Se espera que acudan los presidentes de Argentina, Paraguay, Chile y Ecuador, además del rey de España Felipe VI, entre otros.

Las fuerzas militares desplegarán 11.000 uniformados y las autoridades prohíben el sobrevuelo en la ciudad y municipios cercanos de drones, utilizados por las guerrillas para lanzar explosivos.

Cali es la principal ciudad cercana a regiones montañosas del suroeste del país sembradas con hoja de coca, el principal componente de la cocaína.

De la Espriella ha manifestado su intención de unirse a la alianza Escudo de las Américas, lanzada por Trump en una cumbre en marzo y conformada en la actualidad por 12 países.

Colombia perdió el año pasado, por segunda vez en décadas, la certificación de su lucha antidrogas, que cada año confirmaba Estados Unidos, un fuerte contratiempo diplomático para Bogotá y logístico para sus fuerzas de seguridad.

De la Espriella ha dicho que quiere poner en marcha un plan para golpear por la vía militar a guerrillas, a los paramilitares y a otros narcos que, según expertos, se fortalecieron en medio de los intentos del presidente Gustavo Petro de negociar la paz.

Blanche es uno de los funcionarios más cercanos a Trump, y su confirmación como fiscal general está pendiente de una votación en el Senado.