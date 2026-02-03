El fútbol de Los Ángeles 2028 se extenderá de California a Nueva York

Los responsables de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 anunciaron este martes seis sedes adicionales para el torneo de fútbol, que se extenderá a lo largo de Estados Unidos hasta Nueva York.

El icónico estadio Rose Bowl de Pasadena, a las afueras de Los Ángeles, sigue siendo la sede prevista para las eliminatorias finales y los partidos por la medalla de oro del torneo masculino y femenino, que se disputarán el 28 y 29 de julio de 2028.

La fase de grupos y el arranque de las eliminatorias se desarrollarán también en otros seis estadios, todos ellos de equipos de la liga norteamericana (MLS), reportó este martes la organización.

El calendario está diseñado para que la competencia avance progresivamente desde la costa Este a la Oeste para reducir los esfuerzos de los viajes.

Uno de esos recintos es el New York Stadium, que todavía está en construcción. Esta futura cancha del New York City, franquicia que forma parte del City Football Group al igual que el Manchester City, debe estar completada en 2027.

Los estadios del Columbus Crew (estado de Ohio), Nashville SC (Tennesse), St. Louis City (Misuri), San José Earthquakes (California) y San Diego FC (California) también albergarán partidos de los Juegos de Los Ángeles, en los que competirán 12 selecciones masculinas y 16 femeninas.

"Llevar la fase de grupos y algunos partidos de eliminatorias a estadios repartidos por todo Estados Unidos significa que más aficionados presenciarán este evento global y vivirán de primera mano el espíritu olímpico", explicó Shana Ferguson, directora de deporte y entrega de juegos de Los Ángeles 2028.