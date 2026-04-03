Midterm Election: la encuesta que podría preocupar a Trump y favorece a los demócratas en EE.UU.

A meses de las elecciones de medio término, distintas encuestas recientes coinciden en un punto clave: los demócratas muestran una ventaja en la intención de voto legislativa.

La ventaja sostenida por los demócratas en el promedio de encuestas

De acuerdo con el promedio de encuestas relevado por Real Clear Polling, los candidatos demócratas alcanzan un 47,6% de intención de voto frente al 41,6% de los republicanos. Esto implica una ventaja de seis puntos porcentuales en el promedio relevado entre el 2 y el 30 de marzo.

Firmas como Quantus Insights y The Economist/YouGov coinciden en un diferencial de +6 Freepik

En ese mismo período, varias consultoras reflejan resultados alineados con esta media. Los principales datos muestran:

Economist/YouGov (27 al 30 de marzo, 1505 votantes registrados): 45% para demócratas contra 39% para republicanos, con una ventaja de +6 .

(27 al 30 de marzo, 1505 votantes registrados): 45% para demócratas contra 39% para republicanos, con una . Harvard-Harris (25 y 26 de marzo, votantes probables): 52% frente a 48%, con +4 para los demócratas .

(25 y 26 de marzo, votantes probables): 52% frente a 48%, con . Quantus Insights (25 y 26 de marzo, 1472 votantes probables): 47% contra 41%, con +6 .

(25 y 26 de marzo, 1472 votantes probables): 47% contra 41%, . Big Data Poll (22 al 24 de marzo, 3003 votantes probables): 48% frente a 40%, con una diferencia de +8.

El impacto en la intención de voto refleja la situación en EE.UU.

Según el informe de Quantus Insights del 27 de marzo de 2026, el contexto político no puede entenderse sin observar el estado de ánimo general del país norteamericano.

La encuesta describe a un electorado “inquieto, escéptico y cada vez más insatisfecho” con la dirección de Estados Unidos. Este malestar se traduce en indicadores concretos: un 60,2% de los encuestados considera que el país norteamericano va por el camino equivocado, frente a apenas un 35,6% que cree lo contrario.

En paralelo, la aprobación del presidente se ubica en 42,2%, mientras que la desaprobación alcanza el 56,6%. Asimismo, un 50,5% manifiesta una desaprobación fuerte, lo que sugiere posiciones consolidadas dentro del electorado.

Este escenario, de acuerdo con Quantus Insights, se conecta directamente con la intención de voto legislativa. En su medición, los demócratas lideran el voto genérico (sin nombre de candidato) al Congreso con 47% frente a 41,3% de los republicanos.

Un contundente 60,2% de los encuestados manifiesta que Estados Unidos avanza por el camino erróneo

Cómo se distribuye el apoyo electoral entre demócratas y republicanos

En la encuesta sobre voto genérico al Congreso de The Economist/YouGov, los resultados muestran patrones:

Por género:

Mujeres : 43% demócratas vs. 27% republicanos.

: 43% demócratas vs. 27% republicanos. Hombres: 33% demócratas vs. 38% republicanos.

Por raza:

Votantes afroamericanos : 56% demócratas frente a 5% republicanos.

: 56% demócratas frente a 5% republicanos. Hispanos : 42% demócratas vs. 34% republicanos.

: 42% demócratas vs. 34% republicanos. Blancos: 34% demócratas frente a 40% republicanos.

Por edad:

18 a 29 años : 41% demócratas vs. 20% republicanos.

: 41% demócratas vs. 20% republicanos. 65 años o más: 42% demócratas vs. 40% republicanos.

Estos datos evidencian una coalición opositora amplia, con fuerte respaldo en jóvenes, minorías y mujeres, mientras que los republicanos mantienen mayor competitividad entre hombres, votantes blancos y sectores de mayor edad.

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El rol clave de los independientes

Uno de los puntos más relevantes del informe de Quantus Insights es el comportamiento de los votantes independientes. Este grupo, históricamente decisivo, se inclina en esta medición hacia los demócratas, aunque con un porcentaje considerable de indecisos.