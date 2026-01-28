El golfista Patrick Reed anuncia su salida del LIV y su vuelta a PGA

El estadounidense Patrick Reed, excampeón del Masters, anunció este miércoles que dejará el circuito LIV Golf para volver más adelante esta temporada al PGA Tour.

"Soy tradicionalista de corazón y nací para jugar en el PGA Tour, que es donde comenzó mi historia con mi esposa Justine", dijo Reed en un mensaje en la red social X.

Por ello, su plan es volver plenamente al PGA Tour para 2027 y empezar ya a competir allí en la segunda mitad de este año. Según ESPN, es elegible para los torneos del PGA desde el 25 de agosto, casi un año después de su última participación en un evento del LIV Golf.

El campeón del Masters de 2018 renunció al PGA Tour para unirse al LIV, un circuito de nueva creación respaldado por el capital financiero de Arabia Saudita, en junio de 2022.

"Siempre me vi regresando al PGA Tour. Sé que tengo que ganarme el regreso, estoy de acuerdo con eso", declaró Reed a ESPN.

Al no ser miembro del PGA Tour en este 2026, deberá clasificarse o recibir invitaciones para poder estar en eventos del circuito norteamericano.

El domingo, Reed venció el Dubai Desert Classic, del circuito europeo.

Su anuncio le hace seguir los pasos de otra figura del golf estadounidense, Brooks Koepka, cinco veces ganador de Majors y que también anunció su vuelta al PGA Tour este mes.

Koepka, de 35 años, alegó motivos familiares para salir del LIV Golf, con el que tenía todavía un año más de contrato.