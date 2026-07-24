Los nuevos escáneres de la TSA que podrían obligar a algunos viajeros a despachar su equipaje de mano

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) lleva adelante un proceso de modernización de sus equipos de control mediante tecnología de tomografía computarizada. Aunque la agencia asegura que estos sistemas ofrecen ventajas, como una mayor capacidad de inspección, los pasajeros podrían enfrentar inconvenientes, ya que algunas maletas de mano de gran tamaño no caben en los escáneres.

Nuevos escáneres de la TSA: qué maletas de mano podrían no pasar el control

En un comunicado sobre la instalación de tecnología de tomografía computarizada en el Aeropuerto Internacional de Juneau, Alaska, la TSA aceptó que estas máquinas tienen un túnel de entrada más pequeño, por lo que no todas las maletas de mano caben en ellas.

De acuerdo con la agencia, todos los artículos de mano, incluidas las maletas con ruedas, deben colocarse en la banda para su inspección en los nuevos escáneres. Pero si son demasiado grandes, la recomendación para los viajeros es facturar su equipaje.

Según The Hill, también se advierte a los fotógrafos que los nuevos equipos de escaneo exponen al equipaje a niveles más altos de rayos X, lo que puede provocar que las películas sin revelar se dañen. Si los viajeros llevan este tipo de artículos, deben solicitar una inspección manual.

Por qué los escáneres de la TSA tienen túneles más pequeños para el equipaje

Un portavoz de la TSA afirmó a The Hill que la razón por la cual los nuevos escáneres de tomografía computarizada tienen una abertura más pequeña es que es necesario albergar un equipo de rayos X más potente. Es decir, no fue una cuestión de diseño incidental.

La máquinas de la TSA utilizan tecnología de detección por tomografía computarizada TSA

Según el representante de la agencia, para garantizar un buen funcionamiento de la tecnología de imagen avanzada era necesario que las aberturas fueran más pequeñas. Pero aseguró que los agentes están disponibles para ayudar a los viajeros con objetos voluminosos o necesidades especiales.

Cómo funcionan los escáneres 3D de la TSA instalados en aeropuertos de EE.UU.

En un comunicado, la TSA aseguró que las máquinas de rayos X de tomografía computarizada de última generación tienen la capacidad de mejorar la inspección de los artículos de mano que llevan los pasajeros. El algoritmo de estas máquinas genera una imagen 3D tan nítida que es posible detectar automáticamente explosivos y otros objetos peligrosos.

El sistema toma cientos de imágenes con la cámara de rayos X que gira alrededor de los objetos para proporcionar a los agentes una vista completa del contenido. Gracias a ello, la cantidad de equipaje de mano que requiere una inspección manual es menor.

Los escáneres de tomografía computarizada eliminan la inspección manual en muchos casos Fotomontaje generado con IA

Otra ventaja que destacó la TSA es que ese tipo de escáneres ya no requiere que los pasajeros saquen sus computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos de su equipaje. Tampoco es necesario que aparten sus líquidos, llaves o monedas. Por ello, invitan a los viajeros a colocar todo en su maleta de mano para agilizar el proceso.

En qué aeropuertos de Estados Unidos funcionan los nuevos escáneres de la TSA

De acuerdo con The Hill, hasta principios de julio, la TSA reportó la instalación de 1162 escáneres de tomografía computarizada en 296 aeropuertos en todo Estados Unidos. Sin embargo, no siempre se encuentran disponibles en todos los controles de seguridad.

Cabe recordar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció un plan para reemplazar gradualmente toda la flota actual de equipos de rayos X por unidades de tomografía computarizada. El plazo dependerá de que la financiación lo permita.