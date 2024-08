El hijo de Pablo Escobar reveló en una carta el consejo que le dio su padre antes de morir: “Se lo repito al mío”

Escuchar

Pablo Escobar tuvo dos hijos con su esposa Victoria Eugenia Henao, Manuela y Juan Pablo, este último cambió su nombre a Juan Sebastián Marroquín Santos, y en las redes sociales mantiene un perfil público. Fue precisamente en su cuenta de Instagram en la que recientemente reveló una carta que le escribió su padre con un emotivo mensaje que ahora le dedica él mismo a su hijo.

Tras la muerte del capo de la droga en 1993, su familia huyó de Colombia y estuvo en diversos países como: Argentina, España y Alemania. Actualmente Marroquín Santos se describe como embajador de la Organización Mundial por La Paz (OMPP), activista en pos de la recuperación de los valores humanos, además de arquitecto, diseñador industrial, realizador y productor audiovisual y escritor.

El hijo de Pablo Escobar es arquitecto, diseñador industrial, realizador y productor audiovisual de documentales y escritor X (antes Twitter) @sebasmarro

Marroquín Santos escribió dos libros: Pablo Escobar: Mi Padre y Pablo Escobar. Lo que mi padre nunca me contó, en los que relata sus recuerdos y busca desmitificar la imagen del hombre que le dio la vida. También Dirigió el documental Los Pecados de mi Padre, en 2009, en el que pidió perdón a los hijos de las víctimas de su padre y los conoció personalmente.

El hijo de Pablo Escobar revela una carta escrita por su padre

En sus historias de Instagram, el hijo de Escobar compartió una imagen en la que se puede ver la misiva, escrita con tinta azul. La publicación la acompañó con la canción “Just the Way You Are” de Bruno Mars. En el texto se lee: “Para mi hijo Juan, en este día de la amistad quiero decirte que siento que eres mi mejor amigo. Deseo manifestarte que los problemas son un reto y que la ausencia fortalece nuestra amistad y nuestro cariño”.

La carta continúa: “Quiero decirte también que por ti lucharé y me sacrificaré todo lo que sea necesario y deseo manifestarte también que te quiero mucho y que me hace mucha falta tu amistad y tu compañía. Te quiere, tu padre”. Marroquín Santos agregó: “Hoy le digo las mismas palabras a mi hijo”.

Sebastián Marroquín, hijo de Escobar, reveló una emotiva carta escrita por su padre Instagram @juanpabloescobarhenao

¿Qué hace actualmente el hijo de Pablo Escobar?

En diciembre de 2023, un día después del que sería el cumpleaños 74 de Pablos Escobar, su hijo le dedicó un extenso mensaje en su cuenta de X (antes Twitter). “Si te dejaran leer algún día este mensaje papá: te diría que al cumplirse el 30 aniversario del día que te dejaste encontrar para salvarnos; el mundo ha cambiado tanto que no imaginas (...) Yo extraño al papá, no al bandido. Por eso aprendí a comprenderlos a todos, a respetar sus sentimientos y sobre todo a tus víctimas que deben recordarse siempre”, se lee en las primeras líneas.

Pablo Escobar y su hijo Juan Pablo (ahora Juan Sebastián Marroquín Santos)

En el texto que se publicó el 2 de diciembre de 2023, Marroquín Santos habló de lo que ahora es y de su familia. “Tienes un nieto que te recuerda como su abuelo. Y sabe toda tu historia. Yo se la he contado. Igual que tú me contabas las tuyas en las fogatas, en la eterna clandestinidad. Me gradué de Arquitecto y Diseñador Industrial. Soy conferencista, me dedico a la prevención del delito”, dijo y luego remató: “Sé que estás orgulloso de quien elegí ser: un hombre de bien. Gracias por el amor que me diste como padre. Te quiero papá”. Este fue el mensaje con el que recibió cientos de reacciones.

