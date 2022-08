El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, lunes 15 de agosto

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de este lunes 15 de agosto para El Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Los astros dictan prosperidad, pero también momentos de ponerle atención a la salud física y emocional, sobre todo en el tema amoroso. Hoy será el día de enfocarse en ciertos proyectos y de aprender a dejar el pasado atrás.

ARIES

Tu bienestar es algo que debes cuidar y honrar, cruzarte de brazos nunca será la solución. Piensa en qué es lo que puedes hacer el día de hoy únicamente por ti y para ti. Es un buen momento para renovarte en varios aspectos.

TAURO

Los astros te recomiendan que pongas mucha atención en lo que tus sueños quieren decirte. Ten fe en que todas las solicitudes de empleo que enviaste serán bien recibidas y habrá buenas noticias. El amor no debe ser compartido.

GÉMINIS

Recuerda que no eres invencible y hasta al mejor guerrero le suceden cosas malas. Trata de cuidarte un poco más y no arriesgarte al peligro. Hay que reconocer cuando se perdió una batalla y después seguir adelante.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

CÁNCER

Reconócete todo el esfuerzo que hiciste para lograr confianza en ti mismo, porque gracias a eso lograste y lograrás más cosas. Hoy tendrás la oportunidad de demostrar tus talentos profesionales y de lo que estás hecho.

LEO

Será necesario que moderes tus emociones y que evites hacerte expectativas que es muy probable que no se cumplirán. Cuida mucho los gastos innecesarios porque seguir haciéndolos podría llevarte a la ruina. No seas tan generoso.

VIRGO

Si todavía piensas en el pasado, te cerrarás las puertas para un increíble presente. Deja todo atrás y no vivas de la nostalgia. Los astros te dicen que estarás mejor que nunca y que no debes dudar de tus capacidades.

LIBRA

La libertad es uno de los mejores atributos que posee una persona y este día la explorarás en su máximo potencial: libertad para elegir, ser y crecer. Deberás hacer valer tu voz sobre todo en el trabajo, no dejes que tu equipo se relaje.

ESCORPIO

Cuídate de problemas de ojos porque un problema podría comenzar a atormentarte este lunes. No dudes en ir al médico ante cualquier molestia. No escuches las críticas de quienes creen saberlo todo y no hacen nada.

SAGITARIO

Deja de consumir los alimentos que te hacen daño porque las consecuencias podrían ser irreparables después. Ponles freno a tus antojos antes de dañar tu salud. Será un buen lunes para plantearte invertir en un negocio propio.

CAPRICORNIO

Tener miedo es bueno siempre y cuando lo utilices para sacar algo positivo. Hoy pondrás a prueba ese aprendizaje. No te aventures a lo desconocido porque no saldrá nada bien, mejor ve por lo seguro y espera paciente.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

ACUARIO

Alejarte de tus seres queridos no será la mejor opción para salir de aquel hoyo en el que te sumergiste. No pierdas oportunidades de compartir con tus allegados. Es importante que realices tu trabajo con una buena actitud.

PISCIS

El desaliento es normal, pero no dejes que se instale en tu vida y que permanezca ahí por mucho tiempo. Actívate y no dejes que nada te derrumbe. Es día de darle ánimos a tu equipo, te lo agradecerán porque tienen los ánimos por los suelos.