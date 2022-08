El horóscopo de Walter Mercado para hoy, lunes 15 de agosto

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las predicciones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este lunes 15 de agosto.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Iniciarás esta semana con todos tus atractivos enfatizados, por lo que verte bien no requerirá ningún esfuerzo. Tu sentido de la moda estará excelente. Lo que debes cuidar es no gastar más dinero de lo planeado.

Números de suerte: 50, 17, 1.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

No te dejes llevar por lo primero que escuchas, la gente suele inventar cosas. Tómate el tiempo de analizar la situación y después dar una respuesta, así evitarás dar reacciones que no querías. Cambiarás tu percepción en cuanto a una relación amorosa.

Números de suerte: 4, 9, 13.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Investiga bien todos los proyectos en los que te envolverás antes de comenzar, así evitarás cualquier malentendido. Ten paciencia para ver los resultados de algo que esperabas con muchas ansias. Comparte con tus seres queridos tus ganancias.

Números de suerte: 15, 8, 23.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

No podrás disimular tu sentir ante alguna situación, tu cara te delatará. Ten en cuenta que no puedes exigir lo que no estás dispuesto a dar. Podría darse alguna discusión con otra mujer, ya sea amiga, familiar o compañera.

Números de suerte: 2, 26, 40.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Lo ideal para que cualquier relación vaya bien es expresar las necesidades que tienes porque la gente no es adivina. Ten en cuenta a las personas que están contigo, ya que sin ellos no podrías alcanzar tus objetivos.

Números de suerte: 33, 6, 24.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Se intensificará tu sensibilidad hacia los sentimientos de otros y eso te hará desarrollar habilidades como un buen mediador en el caso de problemas familiares. Serás el invitado especial de cualquier reunión por tu personalidad.

Números de suerte: 10, 22, 11.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Organiza todos los aspectos de tu vida que presenten algún desorden: tu casa, tu cuarto, tu escritorio, todo. Recuerda que el orden es una manera de cuidar tu entorno y tu salud mental. Toma la responsabilidad de tus actos.

Números de suerte: 8, 18, 33.

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Que no te afecte lo que los demás digan sobre aquel secreto tuyo que se volverá público. Espera reacciones tanto positivas como negativas. Podrás salir a flote ante cualquier situación por tu habilidad para las relaciones públicas.

Números de suerte: 9, 30,16.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Cada problema en la vida te trajo una enseñanza y con ello te hiciste más fuerte, nunca olvides eso. Tendrás confianza más sólida en todos los aspectos, pero sobre todo en lo espiritual. Tómate el tiempo de investigar todo.

Números de suerte: 28, 5, 12.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

No finjas algo que no eres ni limites tus sentimientos, aquellos que te quieren te aceptarán tal cual eres. A veces tienes tanto miedo de perder lo que tienes, que te vuelves posesivo, pero no debes preocuparte porque eso ya es tuyo.

Números de suerte: 44, 32, 1.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Los astros te dicen que es momento de unirte un poco más a todas tus amistades, aún más porque en próximos días necesitarás el apoyo de algunos de ellos. Deja el pasado ahí o arrastrarás esa piedra toda la vida.

Números de suerte: 32, 9, 22.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Tu mente necesita cambiar de aires y eso podría lograrse con un viaje corto o alguna actividad que te refresque la mente. Rompe con la rutina y haz algo diferente. Conocer otras personas, lugares y culturas te hará mucho bien.

Números de suerte: 29, 7, 1.