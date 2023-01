El horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 30 de enero al 3 de febrero

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos para la semana del 23 al 27 de enero en sus redes sociales. La pitonisa alertó sobre lo que le espera a cada signo. Estos días están marcados por la lectura de las cartas del tarot y de la suerte. Inició también el ciclo de acuario y será el momento de reinventarse y trabajar para que el año sea bondadoso.

Aries

Comenzarás a planear dos viajes: uno por trabajo y uno por placer. Los negocios estarán a tu favor, además, tu economía se verá beneficiada. La única recomendación es que no compres cosas que no necesitas.

Tauro

Deja de lado todo lo que puede hacerte daño y prioriza los pensamientos positivos. Todo lo que sueñas algún día se condecerá, porque eres tú quien toma las riendas de su vida. Solo tú decides qué es lo que quieres que pase y lo que no.

Géminis

Un amor del pasado regresará a tu vida para intentar entablar una relación más formal contigo. Solo tú sabes si darle la oportunidad o no. Piensa dos veces antes de actuar para que estés bien seguro de cualquier cosa que hagas.

Mhoni Vidente sacó sus cartas y dio el horóscopo de cada signo Youtube Mhoni Vidente

Cáncer

Te llegarán algunas propuestas de trabajo y proyectos de negocios. Tendrás la libertad de elegir cuál es el mejor para ti. Analiza cada variante para que puedas exigir un pago justo. Está bien confiar, pero siempre verifica que sea verdad lo que te prometen.

Leo

Se impone que dejes los vicios que solo te traen problemas. Aléjate de todo lo que te hace daño y dale paso a lo positivo. Eres de los signos más fuertes, pero también de los que se desaniman más rápido. No permitas que eso te suceda ahora, toma la fuerza que necesitas para ir en busca de tu felicidad.

Virgo

Si alguien no es para ti no lo será ni aunque intentes de mil maneras. Por eso, es crucial que dejes ir a esa persona que ya te demostró que no quiere estar a tu lado. En cuestiones laborales, podrías cambiar de trabajo.

Libra

Si tienes una relación podrías formalizar y comenzar a hablar con ella de un compromiso a futuro. Por otro lado, los planetas te exhortan a cuidar de tu dinero y no gastarlo en cosas innecesarias. Es mejor que pagues las deudas que tienes.

Escorpión

Conocerás en una fiesta a algunas personas que prometen quedarse para siempre en tu vida. Será una semana de muchas reuniones sociales. También podrías entrar a un curso relacionado con la administración o los negocios.

Sagitario

Si estás soltero conocerás a alguien del signo Aries o Leo. Podrías comenzar una relación estable con esa persona. También saldrás de viaje por cuestiones de ocio, pero se avecinaría una ida al extranjero con otros fines.

Capricornio

Los astros te dicen que evites traicionar a tu pareja porque pronto te descubrirá y no te gustará el desenlace. No obstante, en relación con tu carrera profesional estarás más activo que nunca y el éxito llegará pronto.

La predicción de Mhoni Vidente para la semana

Acuario

Ten cuidado con una persona que recién conociste, ya que podría causarte problemas con tu pareja. Es mejor que te mantengas alejado de todo lo que te cause daño. En ese sentido, también es crucial que olvides rencores del pasado.

Piscis

Tu situación económica se verá beneficiada esta semana. Tendrás más dinero que antes y eso te dará una sensación de tranquilidad. También te llegará una nueva oportunidad de empleo con la que crecerás en todos los sentidos.

LA NACION