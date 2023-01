Así es el nuevo juego no apto para nostálgicos con el que Disneyland celebra sus 100 años

escuchar

Disneyland Resort estrenará un nuevo juego que ya mantiene a la expectativa a miles de fans. Lleva por nombre Mickey & Minnie’s Runaway Railway y apenas abrió al público este viernes en el parque ubicado al sur de California. Se trata de un recorrido para conmemorar el 100 aniversario de Walt Disney Company. Consta de varias etapas y ya ha sido probado por algunos críticos. Esto es todo lo que se debe saber acerca de la atracción.

De acuerdo con la compañía estadounidense, se trata de la primera distracción de Disneyland protagonizada por los icónicos personajes principales: Mickey, Minnie, Goofy, Daisy y Donald. Está ubicada en Mickey’s Toontown, donde los entusiastas podrán “emprender una aventura salvaje y alocada”, a través del mundo de dibujos animados.

El juego consta de un viaje en tren, que después se convierte en una presentación de escenas de los personajes de Disney. El vagón también pasa por el teatro El CapiTOON donde se expone el Mickey Through the Ears, una exploración de la carrera del ratón más famoso del mundo. “Hay tantos detalles divertidos de Disney dentro, de carteles exclusivos de películas que solo se pueden ver aquí”, explicó Amy Wong, que formó parte del proyecto.

Disneyland Resort recomienda descargar la aplicación oficial del parque para poder utilizar esta atracción. Los fans podrán hacer una fila virtual limitada una vez al día a partir de las 8.00 hs y durante todo horario del parque. Después, los encargados del lugar enviarán una notificación a través de la app para el momento de su turno.

Disneyland presentó su nueva atracción Mickey & Minnie's Runaway Railway

¿Qué dicen los críticos?

Aquellas personas que tuvieron la oportunidad de probar el Mickey & Minnie’s Runaway Railway antes que nadie han compartido sus experiencias. Carlos Trepany, de USA Today, opinó que entrar al nuevo recorrido de Disneyland fue un “tornado” para sus oídos. Si bien dijo que los verdaderos amantes de Disney disfrutarán del espectáculo sin importar de cuál generación sean, describió como “confusa” la experiencia.

“Los invitados creen que están abordando un tren cuando, no mucho después, los vagones se rompen y corren por el suelo en su propio camino, lo que dificulta saber a dónde ir a continuación”, expresó el experto. Narró que no sabía hacia dónde mirar porque el vagón iba de un lugar a otro, aunque no de manera abrupta. Sobre esto, advirtió: “Puede resultar un poco abrumador la primera vez. Noté más detalles y, en última instancia, saqué más provecho de la atracción en mi segundo viaje”. Trepany sugirió ser paciente, ya que el tiempo de espera es “largo”, pero “vale la pena”.

Los espectadores podrán admirar la carrera de Mickey durante el recorrido The Walt Disney Co.

Por otro lado, el crítico experimentado Todd Martens, de Los Ángeles Times, compartió que la atracción fue una ola de “nostalgia”. Según explicó, sirve como un “cortometraje animado que cobra vida”: “No es profundo, pero es tonto, se centra en temas ligeros de amistad y amor, y culmina en una salida romántica entre Mickey y Minnie que hace que su apertura al Día de San Valentín sea ideal para los enamorados”, consideró.

Además de la nueva atracción, Disneyland y Disney’s California Adventure estrenaron dos nuevos espectáculos nocturnos este viernes con el nombre: el Wondrous Journeys y el World of Color. Las celebraciones por el 100 aniversario de la compañía también ofrecen productos, alimentos y decoraciones en el parque completamente nuevas.

