escuchar

Si bien Nana Calistar irrumpió en el mundo de la astrología hace solamente unos años, la astróloga logró transformarse rápidamente en uno de los nombres más requeridos gracias a su divertida manera de compartir sus predicciones con base en el susurro de los astros. Hoy, la pitonisa compartió en sus redes sociales qué le espera a cada signo para este miércoles 27 de diciembre, donde el fin de año está cada vez más cerca.

Aries

¡Relájate y disfruta el presente! Deja de preocuparte por el futuro y prepárate para las sorpresas que la vida tiene reservadas. Al llegar a casa, algo te alegrará. En cuanto a los regalos y el look para Fin de Año, piensa en tu presupuesto y no te excedas.

Tauro

Si estás libre de trabajo, olvídate de las obligaciones y relájate. Evita pensamientos nostálgicos; el tiempo nos brinda experiencia, sabiduría y buenos recuerdos. Vive el presente y no te quedes con ganas de nada.

Géminis

Durante las reuniones familiares, relaja tu dominio y deja que cada uno haga lo suyo. No intentes imponer tu criterio. Comparte tu buena onda para mejorar las relaciones familiares. Recuerda tus orígenes y mantén los pies en la tierra.

Los horóscopos de Nana Calistar para este miércoles 27 de diciembre Unsplash

Cáncer

No intentes convencer a quienes no entienden tus métodos. Usa tu coraza emocional y confía en que el tiempo pondrá todo en su lugar. No esperes que los demás admitan su error. Evita desperdiciar tu tiempo en cosas sin importancia y concéntrate en lo que realmente importa.

Leo

Prepárate para un torbellino de amor y pasión. Si estás en una relación, hablen sobre proyectos futuros. Enfócate en lo positivo y olvida las etapas pasadas que no te aportan nada. Ignora los chismes y comentarios negativos.

Virgo

En cuanto a tus propósitos para el nuevo año, anota lo importante. En el amor, prepara una sorpresa para tu pareja y celebren juntos. Perdona y mejora aquellos aspectos que no te llevan a nada. Acércate más a tu familia y evita cometer errores que puedan costarte caro.

Libra

Olvídate de dietas rápidas y opta por una alimentación saludable. Hoy es un buen día para hablar con tu pareja y mejorar detalles en la relación. Mantente alerta a las mentiras y recuerda que los obstáculos te ayudarán a encontrar la verdadera felicidad.

Escorpio

Es hora de afrontar tus sentimientos con honestidad. Evita engañarte a ti mismo y equilibra tu interés en la relación para no desmotivar ni agobiar a tu pareja. Reflexiona sobre tu situación sentimental y actúa en consecuencia.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy, miércoles 27 de diciembre UNSPLASH

Sagitario

En asuntos amorosos, enfrenta los problemas y no permitas influencias externas en tus decisiones. Ayuda a quien lo necesite, incluso si estás ocupado. Si la economía está ajustada, sé prudente y honesto.

Capricornio

Si te sientes incomprendido, mantén tu autenticidad. Aborda los problemas de pareja con diálogo y comprensión. Prepárate para cambios positivos y un periodo de abundancia. En el amor, toma la iniciativa y no dejes que el destino decida por ti.

Acuario

Presta atención a las señales del Universo y prepárate para cambios positivos. Reflexiona sobre tus experiencias pasadas y celebra tu nueva etapa de libertad. Mantén la paciencia y espera el momento adecuado para actuar.

Piscis

Enfrenta cada día con buen ánimo y mantén la armonía. No te estreses por el dinero; busca soluciones creativas para tus problemas financieros. Acepta que puedes equivocarte y aprende de los demás.