El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 20 de enero

Nana Calistar ofreció para este viernes 20 de enero nuevas predicciones para sus seguidores en redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodiaco en lo económico y en el amor. La mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo en materia espiritual y amorosa. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Tienes que ser consciente de que cualquier persona que no haya querido estar contigo en realidad se perdió de un gran privilegio. Además, el Universo pondrá en tu vida a la gente que realmente te mereces. Sé paciente.

TAURO

Ten cuidado a la hora de relacionarte con personas que no busquen un romance serio. Podrías enamorarte este fin de semana de alguien que no siente lo mismo y su huella será difícil de borrar. Se aproximan momentos de felicidad.

GÉMINIS

Hoy te percatarás de que a tu alrededor siempre ha estado esa persona que se interesa en ti. Los astros te dicen que le brindes una oportunidad, en lugar de seguir enfocado en un amor del pasado que no se dio y que no se volverá a dar.

CÁNCER

Ten cuidado con los golpes y caídas porque estarán muy presentes en tu día. Por otro lado, evita justificar los errores que tienen las demás personas. Si alguien se equivocó lo más adecuado es que enfrente las consecuencias.

LEO

Una expareja regresará a tu vida con toda la intención de volver a estar contigo. La recomendación es que no le des entrada y que sigas con tu vida. Recuerda que la gente no cambia. También te llegará un dinero que no esperabas.

VIRGO

Este viernes te enfrentarás a la diversidad de opiniones. Hay personas que no piensan igual que tú, pero no por eso debes intentar cambiarlas. Tienes que valorar a la gente tal cual es y no pretender que siga tus reglas.

LIBRA

Vivirás momentos que marcarán un antes y un después en tu vida. Serán grandes cambios, acompañados de una nueva oportunidad de trabajo. Debes estar preparado y tener todo tu entorno en orden para poder recibir lo positivo que se aproxima.

ESCORPIÓN

Los planetas te exhortan este viernes a tener más cuidado con lo que dices frente a la familia de tu pareja. Tus palabras podrían ser malinterpretadas. Pero si estás soltero, puede ser que este fin de semana conozcas a alguien especial.

SAGITARIO

Iniciarás a planear ese viaje que tanto deseabas. La recomendación es que analices muy bien la situación: quiénes son tus acompañantes, cuál es el itinerario y cualquier otra cosa que te pueda generar conflictos. No te hagas falsas expectativas.

CAPRICORNIO

Te encontrarás con muchas falsedades en materia amorosa, pero a pesar de eso debes mantener tus estándares y no entregarle tu corazón a cualquiera. Recuerda lo que vales, así que nunca te expongas a que te utilicen o jueguen contigo.

ACUARIO

Ten cuidado con ingerir demasiados lácteos porque podrían provocarte un efecto secundario. También se vislumbra una traición por parte de tu pareja. Pero no te preocupes, te enterarás de inmediato para que puedas actuar.

PISCIS

Te reencontrarás con una amistad del pasado y su presencia te alegrará el día. Además, te reunirás con alguien que conociste en redes sociales y habrá posibilidades de que su relación avance. Serán días de mucha intensidad.

