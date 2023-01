Descubrió una costumbre que es de “mala educación” en EE.UU. y quedó impactada: “Yo siempre lo hago”

escuchar

Aghata es una joven española que hace seis años reside en Estados Unidos. Durante todo ese tiempo, se enfrentó a los desafíos propios de vivir en un nuevo país. Estos van más allá de adaptarse a la gastronomía, el idioma o a otros aspectos culturales que implican dejar la nación de origen. Sin embargo, recientemente descubrió una costumbre de los norteamericanos que la dejó impactada, porque por mucho tiempo la ignoró sin imaginarse que no respetarla era de mala educación.

La influencer, que publica en TikTok con la cuenta @agsunsi, quiso compartir con todos sus seguidores una vivencia del pasado. Su objetivo fue advertir a otros extranjeros que, como ella, desconocían el significado de esta práctica. El clip inició con un joven estadounidense que vive en España, quien dijo que una de las mayores diferencias que encontró entre su país de origen y el actual era cómo se sonaban la nariz en cada uno. Esta anécdota evocó los recuerdos de Agatha, quien compartió su caso.

“Vi esto ayer y me dio risa”, comenzó. Hace aproximadamente un año, se encontraba en la oficina cuando notó una situación curiosa. Una de sus compañeras se enfermó y, cada vez que sentía que lo necesitaba, se dirigía al baño para sonarse la nariz. Esto le pareció extraño, ya que para ella era habitual hacerlo frente a los demás.

Entonces, para resolver su duda, decidió preguntarle a su colega: “¿Por qué vas al baño para sonarte la nariz?”. No sabía cuál sería la respuesta, pero tampoco se esperaba que le dijera lo siguiente: “Porque no hacemos eso en público, es asqueroso”. Fue recién en ese momento que la joven entendió que su práctica era “socialmente inaceptable” en Estados Unidos, a diferencia de cómo se interpreta en su país natal.

Al descubrir la verdad, tuvo una serie de recuerdos sobre sus acciones de los últimos tiempos. “¿Sabes qué más me vino a la cabeza? Todas las reuniones que tuve en los últimos tres años trabajando en esa compañía mientras estuve enferma y yo, sin ninguna preocupación en el mundo, me sonaba la nariz en una mesa llena de gente”, dijo en tono divertido y añadió que este choque cultural “tiene que ser una advertencia que viene con la visa”.

A apenas unas horas de publicado el material, causó revuelo. Hasta el momento, suma más de 124.000 reproducciones. Entre las reacciones, la comunidad virtual no ha dudado en compartir sus historias sobre sus choques culturales. Una usuaria, que también es originaria de España, contó que al vivir en Reino Unido descubrió que ahí “se tiran eructos como si nada”, aunque al final siempre piden disculpas. También hubo otras despistadas, como Aghata, que recién descubrieron que sonarse la nariz en público era de mala educación en EE.UU. “Vivo en Los Ángeles y no he caído en ello hasta ahora. (Ahora tienen sentido algunas situaciones)”, escribió una usuaria.

La creadora de contenido suele subir videos de su vida diaria en este país. Al haberse casado con un estadounidense, constantemente comparte los retos que implica estar en una nueva cultura, pero también las diferencias que hay entre ambas naciones en temas como salud y trabajo.

