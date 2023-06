El horóscopo de Walter Mercado para hoy, miércoles 28 de junio

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este miércoles 28 de junio.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Se impone que comiences este día con tranquilidad y sin estresarte por lo que no has logrado. Haz las cosas por ti mismo, sin intermediarios, y verás cómo todo florece. Si pides apoyo solo se te complicará el proceso.

Números de suerte: 11, 22, 35.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Tú eres el único que puede cambiar su actitud y su forma de disfrutar la vida, así que proponte ser feliz y lo lograrás. No permitas que nadie se interponga en tu camino hacia la felicidad. Acepta las invitaciones que te hagan para salir.

Números de suerte: 8, 16, 12.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Los astros te dicen que es hora de que pongas en práctica todo lo que has aprendido de tus relaciones pasadas, incluso de las amistosas y familiares. No puedes cometer los mismos errores, al contrario, todo debe mejorar.

Números de suerte: 2, 19, 5.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Es preciso que seas más consciente de lo que dices, no es correcto que opines de la gente sin conocerla a fondo. Podrías meterte en problemas innecesarios, mejor piénsalo dos veces antes de hablar. Toma en cuenta los puntos de vista de los demás.

Números de suerte: 26, 15, 2.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Una persona de tu pasado regresará a tu entorno y te volverá a sacudir todo, te hará recordar viejos momentos. Sin embargo, lo que busca es dañar tu vida otra vez, así que no le des entrada y aléjate de inmediato.

Números de suerte: 39, 12, 48.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

El Cosmos pondrá a prueba tu paciencia este miércoles, así que no te desesperes a la primera, trata de estar más relajado. Por otro lado, no te entrometas en asuntos que no te corresponden, cada persona debe arreglar sus propios problemas.

Números de suerte: 13, 40, 23.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, solo te estresarás y puede ser que las cosas no te salgan tan bien. En cuanto a tu relación amorosa, se impone que pongas más esfuerzo en que perdure y en que ambos se lleven bien.

Números de suerte: 10, 22, 9.

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

La recomendación para esta mitad de semana es que te organices para que puedas cumplir con tus compromisos. También, que te arriesgues a hacer esa inversión monetaria que planeabas, los planetas están a tu favor.

Números de suerte: 5, 42, 37.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Todo lo relacionado con temas amorosos está bien proyectado para ti, pero quizá no es el momento de prestarle tanta atención. Por ahora céntrate en tu salud física y mental, y busca la manera de equilibrar todos los aspectos de tu vida.

Números de suerte: 41, 8, 25.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

No es recomendable que le cuentes tus secretos a otras personas, ya que tu información podría estar en peligro. Mejor guárdatelo y revélalo hasta que estés completamente seguro. Solo tú puedes cuidar tu vida privada, nadie más.

Números de suerte: 14, 34, 18.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Habrá una persona mayor que tratará de dominarte y decirte qué hacer paso a paso, cuídate de ella y no permitas que jueguen así contigo. Es muy probable que los cambios que hagas en tu vida no les agraden a muchos, pero eso no es importante.

Números de suerte: 17, 32, 46.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Concluirá con éxito un asunto legal que tienes pendiente, todo resultará a tu favor. Puedes unir fuerzas con tu familia, para reforzar y asegurar que tus planes salgan al pie de la letra. Inicia el día con buena actitud, te ayudará mucho.

Números de suerte: 3, 9, 11.

