Una chica se rellenó los labios con ácido hialurónico, lo compartió en TikTok y el resultado impactó a todos

TikTok se transformó en una red social en el que los usuarios comparten parte de su vida rutinaria y, en algunos casos, muestran experiencias negativas para que los seguidores no lo repitan o tengan cuidado a la hora de tomar decisiones. Jessica, una creadora de contenido, soprendió a todos cuando mostró un video de cómo le quedaron los labios tras aplicarse ácido hialurónico.

Los retoques estéticos son temas sensibles a la hora de abordarse mediáticamente y en muchos casos generan conmoción por sus trágicos desenlaces.

Un caso de la actualidad es el de la modelo Silvina Luna, quien sufrió insuficiencia renal a raíz de una cirugía estética y en estos días pelea por su vida en terapia intensiva en una lista de espera para un trasplante de riñón. Otro caso es el de la periodista y modelo brasileña, Lygia Fazio, quien murió a los 40 años por un derrame cerebral que, según su familia, fue provocado por una cirugía estética.

Jessica mostró el resultado de su retoque estético

En las redes sociales también se conocen casos de retoques, aunque en el caso de Jessica Cailey Burko, no pasó a mayores y quedó solo en una mala experiencia.

La joven tiktoker, que crea contenido sobre belleza y moda, sorprendió a sus más de 10 mil seguidores con un video en el que muestra cómo le quedaron los labios luego de aplicarse ácido hialurónico. “Cuidado con quién se hacen las cosas”, escribió en el pie de la publicación, en el que se la ve con los labios excesivamente hinchados.

“Esto es, probablemente, lo peor que me pasó en la vida”, manifestó mientras se filmaba contra el espejo y por último agregó: “Voy a ir al médico”. Por suerte, para ella, tuvo solución y pudo continuar con su contenido sobre moda y belleza tranquilamente.

La publicación llegó a más de 270 mil likes y causó impacto entre los usuarios de la red social. En la caja de comentarios, algunos seguidores se lo tomaron con humor, mientras que otros le sugirieron que no lo volviera a hacer. “Me hizo acordar al de Monster Inc.’”; “No es tu culpa, fue una reacción alérgica”; “No es algo que te pasó, sino que elegiste que te pasara”; ¿Por qué te lo has hecho? Eres una belleza natural”; “Bueno, deberías dejarte en paz, eres lo suficientemente bonita sin una mejora ridícula”, fueron algunos de los comentarios con más likes.

Despertó después de estar 16 días en coma, pidió por su mamá y el reencuentro fue emocionante

Otro caso que conmocionó TikTok en estos días fue el de Guilherme Gandra Moura, de ocho años. El pequeño sufre de epidermólisis ampollosa, una rara enfermedad que suele presentarse en bebés y niños, la cual genera la formación de ampollas en la piel o incluso dentro del cuerpo en casos graves. Estas surgen a partir de factores externos menores como calor o cualquier roce.

El cuadro dio lugar a una situación más grave, cuando el pequeño ingresó en un hospital de Barra de Tijuca, Río de Janeiro. Guilherme tuvo que ser internado por una neumonía que puso en riesgo su salud durante varios días y que incluso requirió de una traqueotomía por parte del equipo médico.

El niño estuvo en coma durante 16 días y casi la totalidad de ese tiempo la transcurrió intubado. Su madre aguardó a su lado por buena parte de ese tiempo. Sin embargo, un día decidió tomarse unas horas para ir a su casa e intentar dormir. Allí fue cuando recibió el llamado más esperado: su hijo había despertado y quería verla.

Tayane Gandra, madre del pequeño de ocho años que compartió la situación en su cuenta de TikTok, fue inmediatamente hasta el hospital y corrió hasta el cuarto de su hijo. El momento en el que llegó al pasillo correspondiente y entró a la habitación fue capturado por Estevão Moura, pareja de la mujer.

