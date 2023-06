Ganó millones de dólares en la lotería Mega Millions de Maine, pero perdió una fortuna luego de cobrarlo

escuchar

En febrero de este año, el ganador en Maine del pozo mayor de 1350 millones de dólares de la lotería Mega Millions se presentó para aceptar su premio y eligió la opción de la suma global, cuyo pago ascendía a US$723.562 millones antes de impuestos. El total correspondía al cuarto premio mayor de la lotería en la historia de Estados Unidos. La persona, que no fue identificada, compró su boleto en la estación de servicio Hometown Gas & Grill en Lebanon. Sin embargo, si lo hubiera encontrado a solo 1,6 kilómetros de distancia, habría acumulado unos cuantos millones más.

El local que vendió el boleto se llevó un bono de US$50.000, mientras que los millones del ganador podrían haber sumado 52 adicionales si el ticket hubiera estado un poco más adelante, en los límites de New Hampshire, un estado que no reclama impuestos sobre los premios de la lotería.

El boleto ganador de la lotería Mega Millions fue vendido en Hometown Gas & Grill en Lebanon CBS News/Captura de pantalla

Las cantidades que los ganadores de estos grandes sorteos se llevan a casa pueden ser muy atractivas en los anuncios. Si bien también lo son en la realidad, el monto disminuye considerablemente por dos razones. La primera es la opción en la que se decida cobrar el pozo, que puede ser en efectivo o en plazos a lo largo de años para asegurarse de tener una fortuna duradera. No obstante, la más popular es la primera.

Después de seleccionar esta forma de pago, la reducción es bastante considerable, pero la ventaja es el dinero inmediato. Finalmente, hay otros extras importantes, que son los impuestos federales y estatales. Algunas jurisdicciones de EE.UU. establecen porcentajes altos para el total de la suma, mientras que otras, como New Hampshire, no.

En el caso del ganador del premio Mega Millions, una vez añadido el impuesto estatal de Maine sobre el 5% y el impuesto sobre la renta del 7,15%, el jugador obtuvo unos 404 millones de dólares, según retomó el diario The Sun. Si el boleto se hubiera adquirido en New Hampshire, no se habría aplicado ninguno de estos impuestos y el ganador se habría llevado a su casa unos 456 millones de dólares.

El premio de la lotería llama la atención de los gobernadores

En enero, el gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, le tuiteó directamente a la gobernadora de Maine, Janet Mills, a quien felicitó por el dinero extra que obtendría el estado. Asimismo, aprovechó para asegurar que él no se quedaría con las ganancias de los habitantes de New Hampshire. El político escribió: “Vendido en Lebanon, a solo 1 milla de New Hampshire, ¡hablando de una milla cara! Si los números ganadores se hubieran jugado aquí, el ganador se habría ahorrado 40 millones de dólares en impuestos. Felicidades por la ganancia inesperada, @GovJanetMills, pero nos quedamos sin impuesto sobre la renta”.

El gobernador de New Hampshire abordó las diferencias entre los impuestos en un tuit @GovChrisSununu

Al respecto, un analista del Centro de política económica de Maine tuiteó que el dinero reclamado en impuestos servirá para pagar el programa de comidas escolares gratuitas durante dos años.

Los grandes pozos del Mega Millions se acumulan durante meses

En enero de este año, previo al gran sorteo de Mega Millions, había mucha expectativa ante el acumulado para el pozo mayor. Nadie había acertado a los seis números ganadores desde el 14 de octubre de 2022, por lo que 25 sorteos consecutivos permitieron que la cifra creciera durante meses. Fue así que con US$1350 millones se posicionó como el cuarto pozo más alto de la lotería estadounidense, que se acercó al récord de US$2040 millones del Powerball de noviembre del año pasado. La persona de Maine que resulto la gran afortunada tuvo que superar una probabilidad de una en 302,5 millones.

