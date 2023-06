El horóscopo de Walter Mercado para hoy, viernes 30 de junio

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este viernes 30 de junio.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Te llegará dinero extra por nuevos negocios o asociaciones que has hecho, solo trata de no dárselo a conocer a muchas personas porque hay varias que quieren aprovecharse de ti. Cuida tu patrimonio y no lo compartas con cualquiera.

Números de suerte: 8, 12, 5.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Este fin de semana servirás de guía para mucha gente, especialmente en el área de los negocios. Gracias a tu personalidad visionaria te colocarás como uno de los más expertos en la rama. Tus ganancias económicas aumentarán.

Números de suerte: 4, 31, 28.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

A partir de este viernes dejarás de preocuparte por las cosas que no tienen remedio. Eso te ayudará a estar más relajado y disfrutar de lo que hay a tu alrededor. Estarás acompañado de buenos amigos y familiares.

Números de suerte: 17, 30, 2.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

La recomendación para esta jornada es que trabajes en corregir los defectos que no te aportan nada positivo. Todo aquello que te atrasa como ser humano debe ser eliminado de tu vida, es momento de ser mejor persona.

Números de suerte: 47, 15, 9.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Déjate guiar por tu instinto, es la clave para comenzar a hacer cosas más sanas, alejarte de tabúes y centrarte en lo verdaderamente importante. Dejarás de darle importancia a lo que otros creen sobre ti, solo te importará lo que tú pienses.

Números de suerte: 6, 10, 32.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Los astros te dicen que podrás enfrentar los problemas de forma positiva siempre que mantengas en buen estado tu salud física y mental. Son factores fundamentales para que fabriques soluciones acertadas cuando lo necesites.

Números de suerte: 29, 5, 13.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Empezarás a ser más consciente de qué es en lo que gastas tu dinero. Comprarás cosas y te darás algunos gustos, pero no derrocharás como antes. Esa es una buena forma de atraer más ganancias económicas.

Números de suerte: 22, 1, 14.

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Se impone que seas más precavido con todo lo referente a tu salud, sueles dejarla de lado y es lo más importante a tomar en cuenta en tu vida. Escucha los consejos y sugerencias que te dan las personas que ya pasaron por algo similar.

Números de suerte: 41, 35, 28.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Es necesario que entierres el pasado para que puedas vivir nuevas experiencias. Mientras estés estancado en lo que no sucedió y en falsas promesas de amor, no sucederá. No insistas en algo que no te conviene.

Números de suerte: 45, 3, 27.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Tus directivos pondrán a prueba la calidad de tu trabajo, pero no te dejarás intimidar y saldrás victorioso. Tu mundo profesional dará un giro de 180 grados y todo es por el esfuerzo que has puesto en sobresalir de los demás.

Números de suerte: 1, 34, 50.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Recibirás algunas sorpresas por parte de familiares a los que no frecuentas mucho. Por otro lado, te darás cuenta de que tienes muchos enemigos ocultos, aléjate de ellos y no permitas que se hagan pasar como tus amigos.

Números de suerte: 16, 9, 48.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Eres una persona más consciente de lo que quieres y, por eso, no permitirás que jueguen nuevamente con tus sentimientos. Te sentirás más seguro de ti, lo que te ayudará a vencer tus miedos e inseguridades. Desarrollarás nuevos talentos.

Números de suerte: 18, 24, 35.

