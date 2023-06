Ganó un millón de dólares en la lotería de California, pero no pudo cobrar el premio por un error insólito

escuchar

Un hombre se perdió la oportunidad de ser millonario después de haber tirado su boleto ganador de la lotería en California. Trató por todos los medios de demostrar que él lo había adquirido, pero los funcionarios del sorteo insistieron en la regla principal para reclamar las ganancias: presentar el ticket. Así, el millón de dólares que podría haber cambiado la vida del sujeto fue donado a la caridad estatal.

La terrible anécdota le ocurrió a Hung Nguyen en 2014, quien trabajaba como mecánico en South El Monte, pero al día de hoy todavía tiene relevancia ante los pozos de las loterías Mega Millions y Powerball incrementando. El hombre compró un boleto del último sorteo para jugar en septiembre de ese año, en una tienda de Rosemead en el estado californiano. Como la mayoría de los amantes de los juegos de azar, tenía la esperanza de ganar, pero sus expectativas no eran tan altas, así que tiró el ticket.

El hombre trabajaba como mecánico antes de ganar la lotería Powerball ABC7

Con el pasar de los días se realizó la rifa y el ganador no se presentó a recoger su premio de US$1.098.624, de acuerdo con ABC7. Entonces, el personal de la lotería lanzó alertas para intentar localizarlo y que se llevara su dinero. Se difundió un video de vigilancia de la tienda en la que se adquirió el boleto y fue ahí donde el jefe de Nguyen lo reconoció. Le dijo que era muy parecido al hombre que aparecía en la grabación.

En un principio el sujeto hizo caso omiso, no consideró tener tanta suerte y pensó que era una broma, hasta que se dio cuenta de que sí, realmente era él. Buscó su boleto por todos lados: en su casa, en el auto y en otros lugares donde pudiese encontrarlo, aunque no tuvo éxito. De igual manera, se presentó a las instalaciones de Powerball, pero los funcionarios no accedieron a darle el millón de dólares.

Alex Traverso, un portavoz de la Lotería de California en ese momento, dijo que era una situación lamentable y que al final se había tomado esa decisión a pesar de que los funcionarios sí creían que Nguyen se parecía al hombre del video. Finalmente, la cifra completa se donó a las escuelas públicas del estado.

La advertencia de la Lotería de California

Después de lo sucedido, los funcionarios advirtieron a todos los participantes que no se puede reclamar un premio sin el billete triunfador. En consecuencia, Nguyen aseguró que participaría constantemente para ver si volvía a ganar y que, esta vez, sí guardaría los boletos. Sin embargo, no se sabe si logró su objetivo.

Los ganadores deben reclamar su premio de Powerball en un período establecido de tiempo después del sorteo @ashlandbetterment/Instagram

Las condiciones para reclamar un premio de Powerball dependen de la ciudad en la que se participe. De acuerdo con el portal oficial del sorteo, las identificaciones que se necesitan varían en cada estado: “Las fechas de caducidad de los billetes suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. Cada jurisdicción tiene su propia ley sobre el anonimato de los ganadores. Algunas están obligadas a proporcionar su nombre”.

LA NACION