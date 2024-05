El horóscopo de Walter Mercado para hoy, viernes 31 de mayo

Escuchar

Aunque han transcurrido más de cuatro años desde el deceso del entrañable astrólogo Walter Mercado, su legado permanece vigente entre sus seguidores gracias a la dedicación de su sobrina, Dannette Benet Mercado. En la columna publicada el viernes 31 de mayo en El Nuevo Herald, la antigua colaboradora de Shanti Ananda divulgó sus más recientes predicciones para cada signo zodiacal.

ARIES

Debes ser más consciente de todo lo que te rodea. Algo que quedó inconcluso en tu pasado resurge para que le pongas punto final. Cuida bien tu espacio y selecciona con cuidado a quiénes llamas amigos. No todo el mundo es lo que aparenta ser, algunos esconden sus verdaderas intenciones.

TAURO

Los asuntos de salud mejoran notablemente gracias a tu buen estado de ánimo. Te sentirás deslumbrado por alguien que apenas acabas de conocer. Sin embargo, no entregues tu corazón fácilmente para evitar futuros arrepentimientos. Mantén la cautela en el amor y evita los llantos innecesarios.

GÉMINIS

Tus sueños te revelan la solución a un problema personal. Ora y pide orientación a tus seres de luz para encontrar el camino correcto. Proponete superar todo miedo o frustración existente. No te dejes afectar por lo negativo que pueda surgir hoy; todo en la vida tiene su lado bueno y malo.

CÁNCER

Mantente a distancia de lugares y personas desconocidas. Descubrirás secretos y aspectos ocultos de alguien que recientemente conociste. No hables ni comentes nada negativo sobre esa persona. Si no tienes nada bueno que decir, es mejor callar y no confiar en nadie por el momento.

LEO

Endulza tu palabra y tu carácter, sé más flexible y adaptable. No seas tan exigente con tu ser amado y deja atrás los sinsabores de relaciones pasadas. Supera esos rastros para disfrutar plenamente del presente. Exprésate con amor y verás cómo el mundo se pone a tus pies.

VIRGO

Serás un amuleto de buena suerte para quienes te rodean y te quieren bien. Quien te amó en el pasado aún te recuerda con cariño. Una noticia llena de amor te traerá alegría y gratos recuerdos. Comunícate con tus seres queridos que están lejos y recobra fuerzas para luchar por tus ideales.

LIBRA

Tu intuición no fallará, así que mantente alerta a posibles enemigos cercanos. Sigue los dictados de tu corazón y triunfarás sobre cualquier situación difícil. Nuevos desarrollos en tu vida te llevarán al éxito donde antes fracasaste. Mantén la confianza en ti mismo y avanza con determinación.

ESCORPIO

Estás en una mejor disposición para establecer nuevas relaciones afectivas. Cultiva tu buena fe y tu buen corazón, pero mantén la mente despierta para evitar que abusen de ti. Fomenta una buena comunicación en tus relaciones sentimentales para asegurar una mayor comprensión y evitar malentendidos.

SAGITARIO

Nuevas esperanzas y ambiciones surgen en ti, rodéate de vibraciones positivas. Es momento de poner en acción todas tus ideas creativas. Decora, pinta o cose; en tu hogar encontrarás mil cosas para hacer. Te sentirás rejuvenecido y lleno de energía al realizar estas actividades.

CAPRICORNIO

Acepta felizmente todas las responsabilidades, pues sabrás lidiar inteligentemente con cualquier problema, sin importar lo complicado que sea. Sé puntual y cumple con lo prometido. Actúa con madurez y serenidad ante los contratiempos. Hoy no faltarán oportunidades positivas en todos los aspectos.

ACUARIO

Sigue adelante con tus planes, ya que posees una fuente inagotable de recursos para triunfar. Disfruta plenamente de la vida en todos los aspectos. Ten presente que solo tú puedes permitir que alguien influya o afecte tus decisiones.

PISCIS

Nada volverá a ser como antes, pero eso no es malo. Conocerás a una persona muy original e interesante con la cual podrás disfrutar. Sales de patrones destructivos y tu castillo de falsedad finalmente se derrumba. Vive y deja vivir, y sé agradecido.

