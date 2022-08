El impactante cambio físico de Simon Cowell en la previa de su casamiento: cuatro tallas menos

Simon Cowell ha dado un giro importante en su vida. De ser un hombre con fama de mujeriego y adicto al trabajo, al parecer, decidió que era hora de dejar las viejas costumbres y dedicarle más tiempo a la familia. Tiempo atrás, el cazatalentos había manifestado el poco interés que tenía en casarse, pero recientemente se comprometió con Laura Silverman, quien es la madre de su hijo de ocho, Eric. Él considera que estar juntos durante un año, en la parte más complicada de la pandemia, lo ayudó a darse cuenta del valor de su relación.

Se conocieron en 2004 y salieron de manera informal, sin ser una relación exclusiva, hasta 2013, cuando mostraron su noviazgo públicamente. Simon decidió sellar el compromiso en diciembre pasado y le pidió matrimonio, convencido de que ella será su compañera de vida. Eligió Barbados, lugar de su primer encuentro, para el momento especial junto a Eric y el hijo de ella, Adam. La propuesta tomó por sorpresa a Silverman porque conocía el punto de vista de su pareja respecto a los compromisos, pero el cazatalentos reveló que el pequeño de ambos jugó un papel importante en este gran paso: “Tuvo que entrenarme al cien por cien. Y lo planeamos. Él fue una gran parte de eso”.

Simon Cowell sorprendió con su cambio físico en unas fotografías compartidas por su expareja Terri Seymour, con quien convivió en este verano, junto a su prometida y su hijo @officialterriseymour - @officialterriseymour

Laura Silverman ha lucido el anillo de compromiso en unas fotografías que la presentadora Terri Seymour, expareja de Simon, compartió en Instagram. Simon Cowell reunió a ambas familias para pasar unos días de vacaciones en Reino Unido, en los momentos publicados por Terri se puede ver la buena convivencia entre los niños y ellas porque posaron juntas en varias fotografías.

Pero el encuentro con Terri, con quien mantuvo una relación de seis años entre 2002 y 2008, no fue lo más sorprendente de las publicaciones, sino el cambio físico de Cowell. A sus 62 años tuvo una gran pérdida de peso y el motivo es la búsqueda de un estilo de vida más saludable: “El período más dramático fue el primer mes en el que la mayor parte del peso se pierde y te miras a ti mismo y piensas ‘wow’”, dijo en declaraciones para The Sun.

Simon Cowell pasó unos días junto a su prometida Laura Silverman, el hijo de ambos, y la familia de Terri Seymour, su expareja @officialterriseymour - @officialterriseymour

El dueño de la franquicia Got Talent, famoso por ser un “juez duro de conmover”, ha perdido cuatro tallas de cintura y se siente orgulloso. Además, contó en qué consiste su nuevo régimen alimenticio: “Todo lo que hago es evitar solo la carne roja, la carne blanca está bien y como muchas verduras, ensaladas y bebo esta gran cerveza. Si estás a dieta, debes mantener la comida sensata, pero tiene que ser interesante y sabrosa, entonces la dieta es sorprendentemente fácil”.

Simon Cowell ha sufrido un par de accidentes graves en los últimos años, en ambos cayó de su bicicleta eléctrica. El primero ocurrió en 2020, en Malibú, California, y lo intervinieron quirúrgicamente por una lesión en la espalda. Y en febrero pasado nuevamente cayó del rodado, esta vez en Londres. No llevaba casco por lo que terminó herido en el hospital. Aunque dijo que no dejará su rutina, pese a que le ha ocasionado problemas físicos, prometió que no olvidará usar protección.