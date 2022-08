El tatuaje de Brooklyn Beckham en medio de los rumores de enemistad entre su esposa y su mamá

El primogénito de los Beckham, Brooklyn, y Nicola Peltz se casaron en abril, en una boda que tuvo lugar en Palm Beach, Florida, con 300 invitados, entre ellos varios famosos como Serena y Venus Williams, Eva Longoria, Gigi Hadid y Nicole Richie. El evento llamó la atención por su fastuosidad y también por un detalle que ha sido muy comentado: la novia usó un vestido del diseñador italiano Valentino en lugar de uno diseñado por su suegra, Victoria.

Desde entonces, los rumores sobre una mala relación entre ambas han crecido. No obstante, Nicola explicó en entrevista para Variety que la decisión estuvo motivada por asuntos de agenda: “Ella iba a diseñarlo y de verdad quería hacerlo. Pero luego, unos meses después, se dio cuenta de que su taller no podía hacerlo, así que tuve que elegir otro vestido”. Agregó que este hecho no fue parte de una disputa entre ambas: “Ella no dijo: ‘No puedes usarlo’; y yo no dije que no quería usarlo”.

Brooklyn Peltz Beckham, como se hace llamar tras su matrimonio con Nicola, publicó el nuevo tatuaje que se hizo inspirado en ella @brooklynpeltzbeckham - @brooklynpeltzbeckham

Mientras tanto, Brooklyn sigue dando muestras de lo enamorado que está. Hace unos días, publicó en sus historias de Instagram un nuevo tatuaje dedicado a Nicola. El joven de 23 años mostró la palabra “married” (casado) que pintaron en la parte exterior de su mano con letras cursivas. La fotografía estuvo acompañada por la frase: “Sorprendiendo a mi bebé”.

Brooklyn Beckham sorprendió a sus seguidores con un nuevo tatuaje dedicado a Nicola Peltz, en medio de un presunto conflicto con Victoria Beckham @brooklynpeltzbeckham - @brooklynpeltzbeckham

Este no es el primer diseño que Brooklyn se hace inspirado en ella. En la nuca, tiene tatuados los ojos de la actriz; en el dedo anular izquierdo, presume la inicial de su nombre “N”; y alrededor de la muñeca, lleva las cuentas del rosario de la madre de Peltz. Pero eso no es todo, en la parte superior de la espalda, se tatuó una carta de amor escrita por ella, a la vez que en su mano puede leerse la frase “nuestra pequeña burbuja”. Por último, como un regalo para honrar a la familia de su ahora esposa, también se tatuó el nombre de su abuela, Gina.

Brooklyn Beckham ha dedicado varios de sus tatuajes a su esposa Nicola Peltz, con quien se casó este año @brooklynpeltzbeckham - @brooklynpeltzbeckham

Brooklyn ha sellado su amor al llevar el nombre de Nicola en el cuello y sus votos matrimoniales en la parte superior del brazo. Incluso decidió cambiarse el apellido para llevar también el de ella, así que se hacen llamar “Mr. Peltz Beckham” y “Mrs. Peltz Beckham”. Entonces, no resulta extraño que añadiera un tatuaje a esta lista y menos que decidiera compartir su felicidad en redes sociales, espacio que ambos han usado para demostrar lo enamorados que están. Sin embargo, destaca el momento en el que decide hacerlo, precisamente cuando en la prensa se habla sobre una enemistad entre su esposa y su madre.

En la misma entrevista para Variety, Brooklyn habló sobre estas especulaciones: “He aprendido que siempre tratarán de escribir cosas como esta. Siempre van a tratar de menospreciar a la gente. Pero todos se llevan bien, lo cual es bueno”. El ambiente tenso no parece afectar los planes del nuevo matrimonio que, de acuerdo con declaraciones recientes, planea formar una familia grande con muchos hijos. Al tiempo que cada uno continúa con la búsqueda de su realización profesional, ella en la actuación y él en el área de la gastronomía.