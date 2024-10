El insólito discurso con el que una madre arruinó la boda de su hija: “Eras problemática”

Reddit es una caja de sorpresas. Con pocas fotos y mucho texto, se ha convertido en un confesionario para historias que no tienen el glamour de Instagram ni pueden resumirse en 10 segundos en TikTok. Así fue el caso de una usuaria que relató la terrible experiencia que su madre le hizo vivir a su hermana el día de su boda, inspirando a otros a compartir sus propias historias impactantes.

El usuario “perks_of_anonymity” abrió un hilo hace pocos días contando una historia tremenda, obviamente de forma anónima para evitar el repudio de los involucrados. Detalló el horrible comportamiento de su familia, especialmente de su madre, en la reciente boda civil de su hermana. “¡Amo a mi hermana y estaba tan emocionada por ella como por mi propia boda! Sin embargo, parece que era la única”, comenzó la redditora, quien explicó que a su madre no le importaba en absoluto que una de sus hijas se casara.

Los abuelos fueron neutrales, y esa falta de empatía se hizo evidente ante la emoción de la madre del novio, quien siempre se mostró comprometida con la boda. Para compensar, la usuaria se encargó de conseguir peluquera, organizó la despedida de soltera y las fotos de la ceremonia, y se comprometió a dar el discurso, ya que nadie más quería hacerlo.

El día de la boda, todo su esfuerzo se fue por la borda: “mamá lo arruinó”, sentenció. Al llegar la hora del discurso, que intentó que fuera significativo, mientras expresaba su felicidad por su hermana, “mamá no dudó en intervenir”, anunció.

“Eras problemática”

El día de la boda, todo su esfuerzo se fue por la borda: “mamá lo arruinó”, sentenció. Credítos: Archivo LN Shutterstock

“Dijo que quería sumar algo al discurso, se levantó y dijo: ‘Me alegro de que hayas encontrado a alguien con quien estar. Solías ser tan molesta y tenías muchos comportamientos problemáticos (berrinches, etc.) y, honestamente, tu nuevo esposo es un santo por soportarte’”. Después de ese momento, todo se volvió sombrío.

Según la redditora, no ha podido volver a mirar a su madre a los ojos, aunque su hermana, resignada, la haya perdonado. “Lo mejor que puedo hacer por mi hermana es apoyarla tanto como nuestra madre no lo hará”, concluyó la usuaria.

Inmediatamente, lejos de conmoverse, otros usuarios contaron situaciones similares, cuál grupo de apoyo de personas con padres desgraciados, un redditor detalló: “Esto me hizo darme cuenta de que mi papá dijo algo muy similar en mi boda: “Ella es tu problema ahora, no hay retractación”, mientras me entregaba a mi ahora esposo después de llevarme al altar. Nuestro aniversario fue la semana pasada, y mi madre nos envió un mensaje de texto y nos dijo esencialmente lo mismo. Afirmó mi bajo estado de contacto con ellos”.

En la vida real no todas las familias son ideales. Créditos: Archivo LN Yuganov Konstantin - Shutterstock

Tras esa historia de “boda trágica II”, y con más drama, una redditora no dudó en contar la “extraña” reacción de sus padres al contarles que esperaba un niño: “Cuando mi esposo y yo llamamos a mis padres para anunciar emocionada que estaba embarazada, mi papá respondió: “¿Estás seguro de que eso es inteligente? ¿De verdad creen que son lo suficientemente estables?”.

Finalmente, otra usuaria, la única sorprendida y con una familia estable en el hilo destacó: “¡¡ Ay! Mi papá no ganaría ningún premio de crianza, pero incluso él sabía que su trabajo era presentarse y ser cortés con todos el día de mi boda”.

