El Kun Agüero jugó un picadito contra la filial de River en Miami e ilusionó a los hinchas millonarios

El adiós del Kun Agüero al fútbol no podía ser definitivo. La redonda es parte de él. En octubre de 2021 cambió su vida, cuando en un partido del Barcelona contra el Alavés por la Liga de España, tras un salto al minuto 42, recibió atención médica por molestias en el pecho y debió abandonar el campo de juego del Camp Nou en una ambulancia. El futbolista se sometió a diversos estudios para conocer el origen de su dolencia y el resultado que obtuvo fue una arritmia cardiaca que lo obligó a ponerle fin a su carrera en plena lucha por la titularidad en un club tan grande como el blaugrana y en la víspera del Mundial de Qatar 2022 con Argentina.

El 15 de diciembre, entre lágrimas, anunció su retiro a los 33 años: “Hice lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no ha habido mucha”, declaró. Meses más tarde, con otro semblante y en entrevista con Radio 10, contó que esa molestia le había sido advertida: “Me avisó antes mi corazón. Diez días antes, tuve en el entrenamiento una arritmia muy cortita. Parecía que estaba todo bien y después pasó en el partido. No me lo esperaba tampoco, sentía que me ahogaba”.

Sergio Agüero jugó un partido informal contra la filial de River en Miami @river_miami

No tan alejado del fútbol, Sergio Agüero ha iniciado una nueva vida en Miami, en donde espera pasar varios años. Recientemente, adquirió una mansión con valor de 15 millones de dólares, un inmueble con todas las comodidades: cancha de tenis, piscina, sala de cine, entre otras, en una de las zonas más exclusivas de la ciudad.

Precisamente en Miami fue donde lo captaron jugando un partido informal junto a su hermano y algunos amigos, frente a los miembros de la filial de River Plate, en donde dio muestra no solo del talento que conserva con el balón, también de sus ganas por seguir ligado a las canchas.

“Está lindo para tenerlo a este de 9 en River”, comenta quien graba el partido para las redes sociales de la filial mientras enfoca al Kun concentrado en el juego y vistiendo una casaca con el 8 en la espalda. “Gracias por compartir un picado”, escribieron en sus historias de Instagram; en los comentarios, algunos usuarios aseguran que los de casa ganaron el partido.

Sergio Agüero jugó un picadito contra la filial de River en Miami

Agüero mantiene presencia entre los fanáticos gracias a su faceta como streamer, una que llevaba a la par del fútbol desde que se lanzó a la aventura con su canal de Twitch durante el cierro por la pandemia de Covid, y en más de una ocasión sus clips se han vuelto virales por la compañía y por los comentarios polémicos que surgen de esas largas conversaciones.

En algunos de esos encuentros en vivo, ha hablado sobre su admiración por una leyenda de los Millonarios: “Mi viejo es de River y de chico me gustaba Enzo Francescoli, porque en ese momento era el mejor jugador del club”. Sin embargo, el Kun nunca jugó con River y hasta ha contado que fue rechazado en las inferiores porque, cuando su padre preguntó por un espacio para su hijo en la pensión, le dijeron que no había lugar.