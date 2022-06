La acusación de Haaland contra un jugador de Suecia: “Me llamó prostituta y amenazó con romperme las piernas”

Erling Haaland, uno de los jugadores más cotizados del mundo, fue protagonista del enfrentamiento entre su selección, Noruega, y Suecia por la segunda jornada de la Nations League este domingo. El delantero hizo gala de su talento con un doblete, marcó al minuto 20, por la vía penal tras una falta sobre su compañero Morten Thorsby, y amplió la ventaja al 69′ tras aprovechar un error de la defensa rival.

Previo al segundo tanto, Haaland, de 21 años, tuvo un encuentro ríspido con Alexander Milosevic, defensa de la selección de Suecia. Durante la transmisión, se observa cómo el sueco se aproximó y le dijo un par de cosas mientras que el noruego intentó ignorarlo, pero continuó. Poco después, el delantero respondió con una anotación que celebró frente a Milosevic y corrió a gritarlo con el objetivo de callar a la afición rival.

“Primero me llamó prostituta, puedo decir con seguridad que no lo soy”, dijo Haaland para el micrófono de TV2, un canal privado de la televisión de su país. “En segundo lugar, dijo que me iba a romper los pies, al minuto y medio marqué. Eso estuvo bien”, añadió al terminar el partido con victoria para Noruega en territorio ajeno, el Friends Arena de Solna, Suecia.

Al respecto, su compañero de selección Leo Skiri Ostigard comentó: “Eso es lo más estúpido que puedes hacer, calentar a Haaland. Lo probé en el entrenamiento y nunca lo volví a hacer. Es algo que le gusta y luego toma represalias a tus espaldas”.

Poco después de las declaraciones del delantero, que ahora se han viralizado, el Milosevic contó su versión de los hechos y negó haberse involucrado en una disputa verbal con Haaland: “Yo no he dicho eso. Es bastante grosero lo que dice, porque yo no hablo noruego y él no habla sueco, entonces no sé cómo nos hemos comunicado. No hablo inglés en el campo, por lo que es extraño que diga cosas que yo no he dicho”.

Incluso declaró que en otros partidos se ha enfadado más y, ante la insistencia del reportero por profundizar en el incidente, le preguntó si Haaland era el mejor jugador al que ha enfrentado. Milosevic dijo que no, ni de cerca.

Haaland no permitió que este incidente afectara las celebraciones del triunfo y, en imágenes posteriores, se lo vio feliz en el vestuario mientras sus compañeros gritaban su nombre entre aplausos y sonrisas. Hasta ahora, Noruega ha ganado los dos encuentros de la Nations League y se ubica en la cima del grupo 4 de la Liga B.

En mayo, Manchester City anunció su victoria en la carrera contra el resto de los equipos europeos que pretendían sumar al joven futbolista a su plantilla, entre ellos Barcelona, Real Madrid y Bayern Munich. La operación requirió la rescisión del contrato del deportista con el Borussia Dortmund, por lo que debieron pagar 60 millones de euros. El traspaso será efectivo el 1 de julio y está sujeto a la finalización de los términos entre el club inglés y el delantero. Los Citizens sumarán a un elemento que, pese a las lesiones recientes, marcó 28 goles en 29 partidos disputados en todas las competencias.