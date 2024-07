El "Messi" de Canadá se cruza con Argentina en las semifinales de la Copa América

Nacido en un pequeño pueblo en Nueva Escocia, provincia de Canadá rodeada por las aguas, Jacob Shaffelburg estuvo muy lejos de los focos hasta la noche en la que anotó dos goles con su club, el Nashville, frente al Inter Miami de Lionel Messi.

Deslumbrada por la actuación de Shaffelburg en aquel partido por la Copa de Campeones de la Concacaf, en marzo de este año, la prensa estadounidense tuvo el atrevimiento de bautizarle como el 'Messi Marítimo' y, ahora, el joven extremo se cruza con la selección de Canadá en las semifinales de la Copa América con la Argentina del auténtico Messi.

La cita por el pase a la final será el martes en el Metlife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

"Vamos a enfrentar en semifinales a la mejor selección del mundo", manifestó en rueda de prensa el entrenador Jesse Marsch después de que Canadá venciera el viernes 4-3 en tanda de penaltis a Venezuela, tras un empate 1-1 en 90 minutos, en los cuartos de final.

"Tendremos que jugar ante Argentina el mejor partido que podamos jugar y, aún así, puede que no sea suficiente (...), queremos hacer el partido de nuestras vidas", continuó Marsch.

Muchas de las opciones de sorprender pueden pasar por Schaffelburg, quien a sus 24 años ha hecho un torneo sobresaliente. Con su endemoniada velocidad, este jugador de cabellera rubia anotó el gol de Canadá en el tiempo reglamentario en camino a los penales ante Venezuela.

Ya la selección canadiense enfrentó en primera ronda al original Messi y compañía en el encuentro inaugural del torneo en Atlanta, el 20 de junio; con victoria 2-0 de los campeones mundiales.

- "Menospreciado toda la vida" -

Aunque es un futbolista muy apreciado por Marsch, Shaffelburg llegó a la primera Copa América de Canadá eclipsado en su propia selección por sus figuras en clubes de Europa, con Alphonso Davies (Bayern Múnich), Jonathan David (Lille) y Stephen Eustaquio (Oporto) como estandartes.

No es algo nuevo para él.

"Me he sentido menospreciado toda la vida", confesó en un amplio reportaje que le dedicó el portal especializado en deportes The Athletic.

Schaffelburg creció en Port Williams, un remoto pueblo de Nueva Escocia que apenas tiene un millar de habitantes, lejos de los grandes polos futbolísticos de Canadá: Toronto, Montreal y Vancouver. Solo ocho de los 26 integrantes del equipo de Marsch se formaron fuera del radar de esas tres grandes ciudades con franquicias en la MLS estadounidense.

Sin embargo, con el viento en contra, el "Messi Marítimo" navegó hasta la MLS, liga en la que debutó en 2019 y en la que ha militado con el Toronto FC y el Nashville.

- decisivo -

Schaffelburg comenzó la Copa América como suplente. Liam Millar y Tajon Buchanan -lesionado gravemente unos días después en un entrenamiento- fueron los extremos elegidos por Marsch para el estreno en el Grupo A.

Entró a la cancha en el minuto 59, sin pena ni gloria, sin evitar la derrota de Canadá ante Argentina; mientras que el verdadero Messi, el ocho veces ganador del Balón de Oro, dio la asistencia del 2-0 definitivo.

Volvió a empezar en el banquillo en la siguiente presentación de los nortemaricanos contra Perú, pero su ingreso en el 46 revolucionó el encuentro en camino a un triunfo 1-0.

Schaffelburg, que enloqueció a sus rivales, fue blanco de la falta que provocó la expulsión de Miguel Araujo y luego sirvió el pase en un fantástico contragolpe con el que Jonathan David anotó.

Así se ganó la titularidad en la última fecha de la llave contra Chile, un empate 0-0 que certificó el pase.

Repitió en el once en los cuartos de final para ser clave. Su rapidez puso en constantes aprietos a Venezuela mientras estuvo en cancha y su gol abriría el camino de Canadá a las semifinales vía penaltis.

El "Messi Marítimo", el de Nueva Escocia, quedaba listo para retar en busca de revancha al verdadero Messi, el de Rosario, Argentina.

Erc/ol

