escuchar

El clima extremo por una fuerte tormenta invernal afecta gran parte de Estados Unidos y las condiciones están lejos de mejorar. El aire frío de la corriente de un vórtice polar descenderá como una explosión ártica en algunas regiones a finales de esta semana, combinándose con los eventos que causaron tornados, nevadas y muertes en los últimos días.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico de EE.UU., un vórtice polar es una gran área de baja presión y aire frío que rodea ambos polos de la tierra y está presente todo el tiempo. El término vórtice se refiere al flujo de aire en sentido contrario a las agujas del reloj que ayuda a mantener la parte más fría cerca de los polos. Sin embargo, durante el invierno boreal, a veces se expande y parte de ese aire frío es enviado hacia el sur con la corriente de chorro.

Aunque el Servicio advierte que no es algo nuevo y que no hay motivo para que cause alarma extrema escuchar el término ‘vórtice polar’, los residentes de las zonas en las que pasará tienen que prepararse para el frío.

Así es el comportamiento de un vórtice polar NOAA

“Este chorro polar será empujado más al sur y adivina lo que hace. Abre la puerta del congelador”, compartió la meteoróloga Kendall Smith a Fox. “Así que todo ese aire frío y ártico se embotelló justo sobre Canadá, sobre el Ártico, que va a llegar directamente a la parte lower 48”.

Cuándo llega el momento más frío del invierno a EE.UU.

Esta zona, conocida también como los Estados Unidos contiguos, son los 48 estados localizados al sur de Canadá y al norte de México, además del distrito de Columbia. La expresión, por lo general, excluye a Alaska y Hawái. De acuerdo con los pronósticos, este será posiblemente el aire más frío que se haya sentido en lo que va del invierno. Comenzará a percibirse a finales de la semana en el Intermountain West y luego se adentrará en el centro de los Estados Unidos a principios de la próxima semana. Las temperaturas bajarían el sábado por la noche hasta el domingo, pero el frío se prolongará durante algunos días o semanas.

Estos son los peligros del clima para EE.UU.

Según la perspectiva de peligros del Centro de Predicción del Clima de EE.UU. la probabilidad de que se produzca un gran estallido de aire ártico en gran parte de los Estados Unidos contiguos durante la segunda semana de enero es cada vez mayor.

Mientras que las temperaturas más frías se prevén en el norte de ese país, con valores de sensación térmica que puedan dar lugar a condiciones peligrosas, se pronostica que temperaturas bajo cero se extiendan hacia el sur a través de la costa del Golfo. Además, podría haber precipitaciones intensas a lo largo de la costa oeste, quizá desplazándose hacia el sur en dirección a California más adelante.

Esta zona tendrá temperaturas muy por debajo de lo normal en EE.UU. NOAA

La Herramienta de Extremos Probabilísticos (PET) muestra probabilidades superiores al 60 % de temperaturas mínimas extremas a través de las llanuras este-centro y sureste, los valles de Ohio y Tennessee, el sur profundo y en Florida. “El vórtice polar estratosférico se extiende ahora por toda América del Norte”, indicó la científica del clima de la Oficina de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), Amy Butler, el martes por la tarde. Por lo tanto, los residentes deberán estar al tanto de las condiciones climáticas y no guardar su ropa de frío.