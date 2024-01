escuchar

En los próximos días, los habitantes de buena parte del territorio de Estados Unidos podrían sentir los efectos de la nevada más importante en los últimos dos años, según los datos más recientes del pronóstico que ponen en alerta a las autoridades de estados del noreste como Nueva York, Pennsylvania, New England, así como la región conocida como Four Corners, que incluye partes de Colorado, Utah, Arizona y New Mexico.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipa los efectos de una serie de sistemas que están relacionados con una extensa zona de humedad y bajas temperaturas que avanza desde la Costa Oeste hacia el este y el sur de EE.UU. y podría generar abundantes lluvias y nevadas a partir de este jueves y durante todo el fin de semana.

Mapa del clima en Estados Unidos para el primer fin de semana de enero 2024 NWS / NOAA

“Una masa de aire húmedo con un sistema de baja presión se desplaza por la región de Four Corners el jueves a la mañana y a lo largo del día se moverá hacia las Llanuras del Sur, fomentando el flujo humedad del Golfo hacia el norte para generar áreas de nieve y una mezcla invernal”, detalló el pronóstico más reciente del NWS sobre el clima en EE.UU.

Aunque se esperan lluvias, nieve y hielo en varios estados, las estimaciones han disminuido en las últimas 24 horas para las poblaciones en la región del Atlántico medio y noreste, particularmente en algunas áreas de la autopista Interestatal 95, pero no se descartan afectaciones en los trayectos durante los próximos días.

¿Dónde habrá más nieve en EE.UU.?

El NWS pronosticó una nevada moderada a intensa para las zonas más altas de las Montañas San Juan y Sangre de Cristo en el sur de Colorado, así como en el norte de New Mexico, con acumulaciones de entre 12 y 25 centímetros. También se espera una buena capa de nieve a lo largo de las Planicies Altas Centrales y del Sur el jueves por la tarde.

En la región del Pacífico se espera que las acumulaciones de nieve en zonas más bajas sean limitadas, pero en las cordilleras en la Gran Cuenca y las Montañas Rocosas del Norte, así como la parte sur de las Cascadas, podrían presentarse de 20 a 30 centímetros de nieve en los próximos días; mientras que las Cascadas del Norte y las Montañas Olímpicas (Washington) podrían recibir de 30 a 60 centímetros de nieve.

La caída de nieve fresca en combinación con fuertes vientos puede generar condiciones peligrosas en los caminos Ethan Olarte / Unsplash

Los expertos en meteorología de FOX News estimaron que también hay una creciente amenaza de lluvia helada en el centro y sur de los Apalaches, así como localidades del suroeste de Virginia, Carolina del Norte, al norte de Carolina del Sur y el noreste de Georgia donde podría haber formación de hielo que genera riesgos al cubrir el pavimento, las copas de los árboles y las líneas eléctricas.

La tormenta invernal y los vientos fuertes persistirán durante el domingo por la mañana en partes de Nueva York, Pensilvania, New England y las elevaciones más altas de los montes Apalaches, según los datos del pronóstico; pero a la tarde del domingo se espera que los efectos del clima extremo se disipen.

Lluvias e inundaciones en Florida y Texas

Además de las nevadas en zonas de montaña y ciudades del norte, se espera que una baja presión provoque fuertes lluvias a lo largo de la costa del Golfo durante el viernes, con efectos en toda la zona que va entre Houston y New Orleans, incluidas algunas áreas del norte de Florida donde podrían ocurrir inundaciones repentinas.

Para el sábado, el mal clima se desplazará hacia el este, lo que podría ocasionar algunos inconvenientes para quienes tengan planeados vuelos desde o hacia el transitado aeropuerto de Atlanta por las intensas lluvias y vientos podrían causar demoras, especialmente por la mañana.