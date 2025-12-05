El Mundial 2026 define sus grupos con el sorteo en el Centro Kennedy de Washington

WASHINGTON (AP) — El sorteo de la Copa del Mundo 2026 se realiza el viernes con un ambiente invernal, ya que la nieve caía fuera del Centro Kennedy para las Artes Escénicas, a 189 días de un torneo ampliado a 48 naciones.

Había largas colas fuera del complejo incluso a las 7 de la mañana, mientras trabajadores y medios de comunicación cumplían con los controles de seguridad del Servicio Secreto. Se esperaba la asistencia del presidente Donald Trump de Estados Unidos y la presidenta Claudia Sheinbaum de México, junto con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Frustrado por no haber recibido un Premio Nobel de la Paz, era probable que Trump recibiera el primer premio de la paz de la FIFA durante la ceremonia para determinar los grupos de la primera ronda del torneo de 104 partidos, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

Se colocó una alfombra roja fuera del centro de artes, tomado este año por Trump y sus seguidores. Estrellas retiradas como Tom Brady de la NFL, Shaquille O’Neal de la NBA y Wayne Gretzky de la NHL, junto con el beisbolista Aaron Judge, asistirán en una ceremonia conducida por Rio Ferdinand, ex capitán de la selección de Inglaterra.

Las 48 selecciones serán repartidas en cuatro bombos distintos basándose en su actual ranking FIFA, y entonces se conformarán 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Italia, actualmente en el puesto 12 del ranking, quedó entre las 22 naciones que disputarán repechajes que definirán las últimas seis plazas, algo que acabará de decidirá el 31 de marzo.

Además, por primera vez, la FIFA asignó favoritos de antemano. Tal es el caso de Argentina, la campeona defensora y la selección de Lionel Messi, no se podría enfrentar a España, la monarca europea que lidera ranking, sino hasta la final en el MetLife Stadium, cerca de Nueva York, siempre y cuando ganen su zona. Lo mismo se repite con Inglaterra y Francia, las dos siguientes en el ranking.

El torneo será inaugurado el 11 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México. El Tri nunca ha superado la fase de cuartos de final en su historia mundialista.

Estados Unidos, que nunca ha avanzado más allá de las semifinales, debutará el día siguiente en Inglewood, California, y Canadá arrancará su andadura en Toronto.

Todos los partidos desde los cuartos de final en adelante se jugarán en Estados Unidos, que utilizará 11 estadios de la NFL. Los sitios para la mayoría de los partidos y los horarios se anunciarán el sábado.

