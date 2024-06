El notable hito que logró Enner Valencia con la selección ecuatoriana pese a su expulsión

Escuchar

Ecuador cayó sorpresivamente ante Venezuela por 2-1 en el debut de ambas selecciones en la Copa América 2024. La Vinotinto aprovechó la ventaja numérica que supuso la expulsión de Enner Valencia y remontó el encuentro disputado en Santa Clara, California. Pese a esto, el máximo referente ecuatoriano hizo historia con su país una vez más.

Cuál es el nuevo récord de Enner Valencia con Ecuador

Enner Valencia llegó a la presente edición del torneo continental habiendo defendido los colores de Ecuador un total de 86 veces. Desde su primer partido amistoso contra Honduras hace 12 años, fue convocado para las Copas del Mundo de 2014 y 2022, y la Copa América de este año es la quinta que juega en su carrera.

A pesar de haber disputado tan solo unos minutos frente a Venezuela en la primera fecha del campeonato, estos le sirvieron para sumar una presencia más y con ella entrar en el ranking de los diez futbolistas con más partidos jugados en la historia de Ecuador según datos de Transfermarkt. Con 87 actuaciones igualó al legendario Cléber Chalá, y en esta Copa América podría alcanzar a Segundo Castillo, el noveno de la lista con 88 actuaciones en la selección.

El partido de Enner Valencia contra Venezuela

En la presentación de la Tri en la Copa América 2024, Enner Valencia tuvo una tarde para el olvido ante el conjunto venezolano. Apenas iban 19 minutos de juego cuando Kendry Páez remató un centro de Piero Hincapié que fue respondido de buena manera por el arquero Rafael Romo. Sin embargo, su atajada devolvió la pelota al centro del área, y cuando el delantero de Inter de Porto Alegre intentó cazar el rebote, golpeó peligrosamente, aunque de forma involuntaria, el pecho de José Martínez con su botín.

En un principio, Wilmar Roldán, el árbitro del encuentro, simplemente amonestó al experimentado atacante, pero el VAR no tardó en llamarlo para revisar la jugada. Luego de ver las imágenes en el monitor, anuló la tarjeta amarilla y le mostró la roja a Valencia, que abandonó el terreno de juego por expulsión directa a los 22 minutos.

Wilmar Roldán le enseña la tarjeta roja a Enner Valencia en la primera fecha de la Copa América 2024 (AP Photo/Tony Avelar) Tony Avelar - FR155217 AP

Esta es la cuarta vez que el futbolista de 34 años recibe la mayor sanción disciplinaria en su carrera. La primera vez fue en 2017, cuando jugaba para Tigres de México, en un duelo frente a Santos Laguna. Ya en 2018, Valencia fue expulsado con su selección en un amistoso contra el conjunto catarí. Por último, el nacido en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, vio la roja en la liga turca cuando cayó derrotado por el Konyaspor jugando para el Fenerbahçe en 2022. Luego de este antecedente se disculpó con los aficionados por redes sociales, aún sin estar de acuerdo con el fallo arbitral.

Cuándo podrá volver a jugar Enner Valencia

La decisión de Roldán hizo que Félix Sánchez Bas no pueda contar con su jugador estrella para el choque frente a Jamaica, el rival del combinado ecuatoriano en la segunda fecha del certamen. El enfrentamiento se producirá el próximo miércoles 26 de junio en Paradise, Nevada, y la Tri deberá afrontarlo con la baja sensible de su goleador. No obstante, Valencia estará disponible para saltar al campo contra México, cuando Ecuador se juegue la clasificación a cuartos de final en el cierre de la fase de grupos.

