escuchar

Israel le declaró la guerra a Hamas, un grupo militante palestino, después de que este perpetuó un ataque sin precedentes el sábado, cuando combatientes de Gaza dispararon miles de cohetes a las ciudades israelíes, antes de romper su valla fronteriza y entrar a su territorio. Los hombres armados mataron a cientos de personas, entre civiles y soldados, y tomaron rehenes. Si bien este conflicto sucede a miles de kilómetros de Florida, también causó fuertes reacciones desde ahí. Entre ellas, las de los líderes del Museo del Holocausto de ese estado, ubicado en St. Petersburg, quienes advierten que lo que sucedió en Medio Oriente es un recordatorio de que la historia se puede repetir.

El Museo del Holocausto de Florida es uno de los tres que existen en ese país y tiene el objetivo de enseñar a todos los visitantes, sin importar su cultura, el valor de la dignidad y la vida humana para evitar futuros genocidios. Al respecto, el presidente de la junta, Mike Igel, dijo en declaraciones para News Channel 8 que el enfrentamiento actual les da temor. En su testimonio, compartió que está vivo gracias a los no judíos en Alemania que ayudaron a sus abuelos a ocultarse de los nazis que querían cazarlos.

El Museo del Holocausto en Florida de St. Petersburg tiene el objetivo de educar a través de la historia Google Maps

De esta manera, el directivo quiso poner en evidencia la importancia de que un conflicto como este sea relevante en toda la sociedad, incluso si las personas no se sienten directamente relacionados con él. “Soy una prueba viviente de las cosas maravillosas que suceden cuando a las personas que no les importa, que podrían haberte dado la espalda, no lo hacen”.

El Museo del Holocausto en Florida de St. Petersburg tiene el objetivo de educar a través de la historia Google Maps

Todo el Museo del Holocausto está destinado a ser un pedazo de la historia, para que cualquier generación pueda aprender de lo que sucedió. Por eso, su misión es educar sobre esta época y lanzar una advertencia de lo que podría pasar si prevalece el odio. El recinto está abierto de martes a domingo desde las 10 hs y hasta las 17 hs.

Condenan los ataques

Por otro lado, al ingresar a la página del Centro de Recursos y Educación Conmemorativa del Holocausto de Florida, hay un mensaje del CEO en el que se refiere a lo acontecido en Medio Oriente: “Condenamos los atentados despiadados e indiscriminados perpetrados por Hamas en Israel. Estos ataques han provocado el asesinato de cientos de personas, innumerables heridos y la despiadada toma de rehenes. Confrontamos estas acciones con una condena inequívoca. Aunque reconocemos las complejidades de la historia de esta región, no hay justificación para este brutal ataque por sorpresa, que socava la estabilidad y la paz en todas partes”.

Posteriormente, recuerda cuál es su objetivo: “Dedicados a enseñar la historia del Holocausto para construir una comunidad justa y solidaria, libre de toda forma de prejuicios e intolerancia, nos solidarizamos con el pueblo israelí en este aterrador momento”.

El balance tras el ataque de Hamas

El asalto sorpresa del sábado dejó, hasta el último recuento, 1200 muertos en Israel, de acuerdo con datos de la emisora publica Kan, citados por CNN. Esto detonó también una ola de ataques aéreos de represalia israelí en Gaza, que ya mataron a 900 personas.

Los palestinos caminan cerca del modelo de un cohete R-160 hecho en la Franja de Gaza, instalado por militantes de las Brigadas Ezzedine al-Qassam, el brazo armado de Hamas, en el sur de la Franja de Gaza Shutterstock - Shutterstock

Las tensiones entre israelíes y palestinos no son recientes, pero este año se agudizaron. El número de palestinos asesinados en Cisjordania, ocupada por fuerzas israelíes, es el más alto en casi dos décadas desde el comienzo del año. A su vez, lo mismo ocurre con los israelíes y extranjeros asesinados en enfrentamientos palestinos.