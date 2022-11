El objetivo frustrado del hombre más alto del mundo: del amor a la dificultad para vivir con sus 2,5 metros

escuchar

Sultan Kosen tiene 39 años y ostenta un récord peculiar, sus proporciones lo llevaron a ser el hombre vivo más alto del mundo. Este agricultor turco de ascendencia kurda mide 2,5 metros de altura y se convirtió en promotor de su país. Mientras daba grandes pasos hacia el turismo, caminó por 127 de las 195 naciones. El año pasado, el gigante trotamundos voló de su natal Turquía a Rusia en su búsqueda de una esposa con la que tener hijos, pero las cosas no salieron como planeaba y ahora irá a Florida.

De acuerdo con Daily Star, Kosen expresó en una entrevista que deseaba encontrar a una novia rusa para tener un hijo y una hija. Incluso destacó que debía ser fácil, dado que se puede mantener bien y no necesita dinero: “Me gustaría llevarla a Turquía, vivo en un lugar histórico en el sureste, pero bastante lejos del mal. He oído que a las mujeres rusas les gustan los hombres cálidos y educados”.

Desde su concepción, el amor de una mujer de esta nacionalidad sería para siempre y, aunque conseguir una pareja no ha sido sencillo, Kosen ya se había casado en el pasado. En 2013, contrajo nupcias con una mujer de 1,5 metros de altura llamada Merve Divo, de ascendencia siria y diez años menor que él.

Sultan Kosen tiene el récord del hombre vivo más alto del mundo y fracasó en su búsqueda de amor en Rusia @sultankosen47/Instagram

El “hombre más alto del mundo” destacó para los medios que la razón por la que su romance se tornó fallido fue la comunicación, porque mientras él hablaba en turco, su exesposa solo conocía el idioma árabe. No obstante, aunque compartir el lenguaje podría ser importante para la mayoría de las parejas, el matrimonio logró durar varios años.

Cuando se volvió soltero, Sultan se subió al avión con destino a Moscú a principios de diciembre con un objetivo definido: conseguir una nueva novia con una “belleza increíble y un alma cariñosa”. A pesar de sus intentos, el hombre no alcanzó su meta y ahora quizás pueda conocer a alguien en otro continente porque se avecina su próxima visita a Estados Unidos, según reportes del medio citado.

Kosen asistiría a un festival en Florida, aunque esta vez sin mencionar la búsqueda del amor.

Sultan Kosen tiene el récord del hombre vivo más alto del mundo y fracasó en su búsqueda de amor en Rusia @sultankosen47/Instagram

La razón por la que es tan alto

Sultan Kosen nació en la ciudad turca de Mardin y tenía un tumor en la glándula pituitaria que le causaba gigantismo y acromegalia. Es decir, una enfermedad en la que esta glándula produce excesivamente la hormona del crecimiento.

Aunque acostumbrarse no ha sido fácil, debido a las dificultades que eso puede implicar porque una gran parte de los edificios y construcciones no están adecuados para su altura, su éxito como embajador lo ayudó a adaptar su casa en el pueblo de Dede.

Sultan Kosen es el hombre vivo más alto del mundo y tiene otro récord @sultankosen47/Instagram

No es su único récord

De acuerdo con Guinness World Records, para ponerlo en una perspectiva, Sultan es 22,3 centímetros más alto que Yao Ming (China) y 30,48 más alto que Shaquille O’Neal. Además de ser el hombre con mayor altura en todo el mundo, también tiene las manos más grandes de una persona viva, que miden 28,5 centímetros desde la muñeca hasta la punta del dedo.

LA NACION