Dice que se enteró de que estaba embarazada recién cuando vio la cabeza del bebé y sorprendió a todos

Kaila Simpson ha desbloqueado un nuevo temor para las mujeres gracias a un divertido clip que publicó en TikTok y se volvió viral. En el video cuenta cómo es que durante meses no se dio cuenta de que estaba embarazada y fue hasta poco antes del nacimiento de su hija que se vio sorprendida.

Así como en decenas de episodios del show de televisión I Didn’t Know I Was Pregnant, Kayla mostró que estar embarazada y no saberlo es algo que puede suceder en la vida real. “Una locura que hace un año estaba embarazada de 9 meses”, escribió el pie del video que reúne millones de reproducciones, likes y miles de reacciones.

Una tiktoker cuenta cómo es que no se dio cuenta que estaba embarazada hasta el día del nacimiento

Al ritmo de la música, Kayla, quien baila cargando a su bebé, cuenta que llegó al hospital con dolores que la hicieron pensar que se trataba de apendicitis. “Los doctores en la sala de emergencias no sabían qué estaba mal”, relató. Fue recién cuando le hicieron un ultrasonido que su madre notó “algo familiar” en la imagen.

Pero no tuvieron tiempo para reacciones emocionales porque la chica comenzó a sentir un fuerte dolor y, al momento de ser revisada, el doctor notó la cabeza del bebé. “La expulsé 15 minutos después en tres intentos”, contó, a pesar de que la historia no pareció creíble para muchos.

“No tuve panza, tenía mi periodo y estaba más delgada que nunca”, agregó en el clip. Tras dar a luz, Kayla volvió a su casa con una bebé sana y una sorprendente historia para contar. “Ella está a punto de cumplir un año y lo estamos haciendo increíble”.

Por más sorprendente que parezca, hay más historias similares y algunas de ellas se las compartieron en los comentarios: “Hace dos semanas, tenía una infección en las vías urinarias y fui de emergencia al hospital tras sentir el peor dolor de mi vida y ellos vieron que estaba embarazada (sin yo saberlo). Dos días después tuve a mi hija”.

Los usuarios curiosos preguntaron cómo es que pasó todo el embarazo sin saberlo y probablemente teniendo conductas que pudieran resultar dañinas para la bebé: “Estaba en casa así que realmente no bebía. Pero ella está totalmente bien, no tiene el trastorno del espectro alcohólico fetal (FAS) y es una bebé totalmente sana”, respondió. También en los comentarios contó que su familia la apoyó desde el primer momento en que supieron la noticia.

Varias madres que han vivido embarazos con muchos síntomas comentaron desde su experiencia: “Simplemente no puedo comprender cómo mi feto de 30 semanas hace un rave dentro de mi útero, cómo no sentiste eso”.

En TikTok, Kayla cuenta cómo se ha adaptado a la vida con una bebé que llegó de sorpresa

Entre risas, algunas mujeres agradecieron la advertencia: “Chica, no es porque me esté sintiendo rara, todo es normal. Pero me has convencido de ir a comprar unas pruebas”; “genuinamente, mi único temor constante es darme cuenta de que he estado embarazada en secreto durante casi 4 meses”.

Kayla tiene 21 años y es madre soltera. En su cuenta de TikTok @kaylanicolesimpson comparte divertidos videos junto a su hija Madi y ha contado cómo es el camino de convertirse en mamá por primera vez.

