El padre de Meghan Markle sufrió un derrame cerebral y su hermana lanzó una fuerte acusación

Días antes de volar a Londres para acudir a la celebración del Jubileo de Platino de la reina, Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, sufrió un accidente cerebrovascular. Este martes, TMZ difundió un video, aparentemente grabado la noche anterior, que mostraba al hombre de 77 años con una máscara de oxígeno en una camilla, mientras era atendido por médicos de habla hispana. De acuerdo con el sitio web, no podía hablar, por lo que tuvo que escribir en un papel los síntomas para poder comunicar lo que le pasaba. Hace pocas horas, Samantha Markle, su hija mayor, confirmó el ictus, pero el estado de salud de su papá pasó a segundo plano cuando reveló que hasta ese momento Meghan no se había puesto en contacto con él.

Durante una entrevista con GB News, Samantha ofreció detalles sobre Markle a Dan Wootton. “El derrame fue en el hemisferio derecho del cerebro, por lo que afectó la parte izquierda del cuerpo y él es zurdo, pero además afectó su capacidad para tragar”, expresó al periodista inglés. Asimismo, añadió que el hombre se encontraba en Tijuana y posteriormente fue trasladado a una clínica estadounidense en Chula Vista, California.

El sitio web TMZ compartió las primeras imágenes de Thomas Markle cuando era atendido por paramédicos en Tijuana, México (Crédito: TMZ)

En ese sentido, comentó que la recuperación no sería tarea fácil y que podría tomar entre seis meses y un año para que retomase el habla. “Todavía es muy difícil para mí hablar de esto. Mi padre ha pasado por tanto: dos infartos, una pandemia, un derrame cerebral. Creo que él no vio venir esto, pero está mejor y de buen ánimo”, dijo.

Samantha Markle dio detalles acerca del estado de salud de su padre, Thomas (Crédito: Captura video YouTube/GB News)

Más adelante, manifestó que el hombre aprendería a hablar nuevamente con un terapeuta. “No fue tan grave como para que no pueda recuperarse, pero cuando tienes casi 80 años, el cerebro tiene menos plasticidad y se hace todo más difícil, no perdió la memoria de las palabras y la asociación”, expresó la mujer de 54 años.

De acuerdo con su hija mayor, Thomas Markle perdió la capacidad para hablar tras sufrir un derrame cerebral (Crédito: Captura de video YouTube/GB News)

No obstante, Markle fue un paso más allá y reveló que Meghan no se había comunicado con su padre ni con ella. Además, describió su actitud como “negligente” y la acusó de ser la culpable del deterioro de la salud de Thomas. “Cuánto lo torturaron y cuánto tuvo que pasar gracias al desprecio de mi hermana en los últimos años. Eso es imperdonable”, expresó.

En contexto, hace más de cuatro años que Thomas y Meghan no se ven. En mayo de 2018, no estuvo presente en la boda de su hija con el príncipe Harry. Él debía llevarla hasta el altar en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, pero sufrió un ataque al corazón y no pudo viajar. Sin embargo, algunos medios señalaron que no asistió a la ceremonia por el escándalo que protagonizó tras cobrarle más de 100.000 libras a unos paparazzi para posar en una serie de fotos, reseñó CNN en aquel momento.

La hermana de Meghan Markle la acusó de ser "culpable del estado de salud de su padre"

El Daily Mail reportó que esta sería la primera vez que Thomas viajaría al Reino Unido. De acuerdo con el diario, “tenía la esperanza de reunirse con su hija, conocer formalmente a su yerno, el duque de Sussex, así como a sus nietos Archie, de tres años, y Lilibet, de 11 meses”.

Actualmente, la familia Markle está completamente enfrentada. El año pasado, Meghan dio detalles controversiales acerca de su relación con la familia real en una explosiva entrevista con Oprah Winfrey, y donde también describió que no mantenía contacto con la propia. Por su parte, este año, Samantha demandó a su hermana porque la declaraciones que hizo en el programa eran “falsas y maliciosas”.