El padre de Meghan Markle le pidió públicamente a su hija que lo deje ver a sus nietos

En una entrevista con el programa Good morning, Britain del canal ITV, Thomas, el padre de Meghan Markle, la duquesa de Sussex, lanzó fuertes declaraciones sobre su hija y, además, le pidió públicamente que le permita ver a sus nietos: Archie y Lilibet.

Markle, que tiene 77 años, también tuvo palabras para su yerno, el príncipe Harry, y aseguró que “todo lo que hace ahora es andar en bicicleta por donde vive”, en Montecito, California.

Thomas Markle dice que lo único que hace Harry es pasear en bicicleta por su vecindario Foto: AFP

El director de iluminación retirado, que vive en Rosarito, México, se refirió en duros términos a Meghan: “Es una infantil que cambió cuando conoció a Harry”. A su vez, opinó que es ridículo que él haya estado separado de su hija durante casi cuatro años. En esa línea explicó que necesita tener una charla con ella para “crecer, hablar y enmendar su relación”.

Markle no conoció personalmente a Harry ni tampoco a sus nietos, Archie y Lilibet, y tampoco estuvo presente en su boda en 2018. Cuando se le preguntó si las entrevistas de televisión eran la única forma en que podía comunicarse con Meghan, aseguró que sí: “Hasta que tenga noticias suyas continuaré. Haré un programa al mes y, eventualmente, tarde o temprano, ella comenzará a hablarme. Esta situación es demasiado infantil, casi tonta, es hora de que hablemos como la familia que somos”.

El príncipe Harry y Meghan Markle tienen dos hijos: Archie y Lilibet Getty Images - WireImage

Acerca de por qué su hija sigue manteniendo la distancia, el padre de la duquesa reflexionó y reconoció: “Es una pregunta que tiene cuatro años y que no puedo responder. No sé qué la cambió. Nunca había sido así antes. Ella cambió cuando lo conoció a Harry. Si retrocedes en la historia, lees el blog que tenía Meghan, The Tig, encontrarás cientos de notas en las que me elogia y, ahora, de repente, es como si no me conociera”.

El padre de Meghan dijo que su hija necesita madurar

Durante el reportaje también hicieron referencia a Archie y a Lilibet, sus nietos, y Markle manifestó su preocupación por no poder tener contacto con los niños: “Me encantaría verlos. De hecho, me sugirieron que hiciera una demanda para verlos pero no quiero incluirlos en ese tipo de situación. Quiero ver a mis nietos con padres amables y no hostiles. Esperaré hasta que funcione”.

También se le consultó si cree que a los Sussex tampoco les importa lo que piensen de ellos en el Reino Unido y el padre de Meghan afirmó que es cierto. “Harry abandonó a su abuela, a la familia real, al pueblo británico y al ejército. Ahora lo único que hace es pasear en bicicleta por el vecindario. No entiendo si eso le da sentido a su vida”.

Por último se le consultó sobre si piensa que Meghan y Harry son felices y él resumió: “El libro que escribieron no debería llamarse Finding freedom, sino Finding money (Encontrar dinero), porque eso es todo lo que parece importarles en este momento”.