Masacre de Texas: el conmovedor mensaje de Taylor Swift y otros famosos a los familiares de las víctimas

“Llena de rabia y dolor”, fue la conmovedora frase que introdujo la cantante norteamericana Taylor Swift en un descargo que compartió en Twitter tras el tiroteo que dejó al menos 19 personas muertas en la Robb Elementary School, en Uvalde, Texas. La artista, al igual que muchos famosos, se mostró sensibilizada por lo ocurrido y envió un contundente mensaje en las redes sociales.

A través de un mensaje en Twitter, la compositora recordó otras masacres escolares que tuvieron lugar en los Estados Unidos y expresó su dolor ante la tragedia que conmovió a todo el mundo en las últimas horas. “Estoy tan dolida por los asesinatos en Uvalde, por Buffalo, Laguna Woods y tantos otros. Por las formas en que nosotros, como nación, nos condicionamos a una angustia insondable e insoportable”.

Además de su descargo, la intérprete de “Love Story” se refirió a las palabras que dijo en una conferencia de prensa Steve Kerr, entrenador de los Warriors de la NBA, quien también se pronunció al respecto. “Sus palabras suenan tan verdaderas y profundas”, concluyó, junto al clip en el que se visualiza la declaración que hizo el exjugador de básquet.

Antes de que se realice el partido de los Warriors contra el equipo Dallas Mavericks, Kerr aseguró que no hablaría sobre ese tema, pero momentos después dio su punto de vista sobre la masacre. En ese sentido, criticó al Partido Republicano por su política de control de armas. “Ninguna pregunta de eso importa. Desde que salimos esta mañana del entrenamiento, 14 niños y un profesor fueron asesinados. ¿Cuándo vamos a hacer algo? Estoy cansado de los minutos de silencio. Basta”, introdujo en el discurso que compartió la cuenta oficial de los Warriors en las redes sociales.

Con la voz quebrada, continuó: “Les pregunto a todos ustedes, los senadores, que se niegan a hacer algo con respecto a la violencia, los tiroteos en las escuelas y los tiroteos en los supermercados. Te pregunto: ¿Vas a poner tu propio deseo de poder por delante de la vida de nuestros niños y nuestros ancianos y nuestros feligreses? Porque eso es lo que parece. Es lo que hacemos todas las semanas”.

Por último, subrayó: “Estoy harto. Ya tuve suficiente. Vamos a jugar el partido esta noche. Pero quiero que cada persona acá, cada persona que escuche esto, piense en su propio hijo o nieto, madre o padre, hermana o hermano. ¿Cómo te sentirías si esto te pasara hoy? No podemos volvernos insensibles a esto. No podemos simplemente leer sobre esto y decir ‘bueno, hagamos un momento de silencio’”.

El descargo de ambas figuras reconocidas en los Estados Unidos se suma al de la larga lista que también se pronunciaron en las redes. El actor Matthew McConaughey se mostró conmovido por lo que pasó y escribió un extenso relato en su cuenta de Instagram.

“Una vez más, demostramos trágicamente que no somos responsables de los derechos que nos otorgan nuestras libertades. El verdadero llamado a la acción ahora es que cada norteamericano se mire más y más profundamente en el espejo. No podemos exhalar una vez más, poner excusas y aceptar estas trágicas realidades como el status quo. Porque no hay excusas”, comenzó.

Con ese escenario, el actor oriundo de Uvalde, lugar donde se desarrolló la tragedia, se refirió a los tiroteos como una “epidemia” y le realizó un pedido a la gobernación: “Lo podemos controlar. Debemos hacerlo mejor. Se deben tomar medidas para que ningún padre tenga que experimentar lo que los padres en Uvalde y otros antes que ellos soportaron”.

Por su parte, el escritor Stephen King recurrió a su cuenta de Twitter y pidió al unísono: “¡Control de armas ya! ¡Paren con la masacre de inocentes!”. En tanto, la modelo Kylie Jenner manifestó su tristeza ante la cifra de fallecidos -19 niños y dos adultos-, y en una historia de Instagram, escribió: “Otro tiroteo en la escuela. Mi corazón está roto por esas familias”.

Su hermana Khloé Kardashian recordó otras tragedias similares y compartió un mensaje en la misma plataforma: “No puedo comprender la tragedia de hoy en nuestro país. ¿Cómo está pasando esto? Rezo, espero, ruego, suplico… por favor, legisladores, funcionarios gubernamentales, líderes de nuestro país, hagan algo para proteger a nuestros niños. Fue suficiente hace diez tiroteos masivos. Fue suficiente después de Sandy Hook. ¿De qué sirve proteger nuestras libertades cuando no hay protección de nuestras vidas?”.

El arco político también se hizo eco de la tragedia escolar. “Los pensamientos y las oraciones no son suficientes. Después de años de nada más, nos estamos convirtiendo en una nación de gritos de angustia. Simplemente necesitamos legisladores dispuestos a detener el flagelo de la violencia armada en Estados Unidos que está asesinando a nuestros niños”, escribió en Twitter la excandidata presidencial Hillary Clinton.

Por su parte, el Papa Francisco habló del tema al término de una audiencia en El Vaticano. “Tengo el corazón destrozado por la masacre en la escuela primaria de Texas. Rezo por los niños, por los adultos asesinados y por sus familias. Es tiempo de decir basta al tráfico indiscriminado de armas. Vamos a comprometernos todos para que tragedias como esta no sucedan nunca más”, manifestó.