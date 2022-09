El pedido de Meghan Markle al rey Carlos III antes de volver a California, según un corresponsal de NBC

Tal parece que, tras la muerte de Isabel II, Meghan Markle intentaría arreglar las diferencias que mantiene con la familia real, una relación que, aunque está marcada por el silencio, aturde a todos. Recientemente, un reportero de NBC News aseguró que la duquesa de Sussex pidió una reunión “uno a uno” con el rey Carlos III, el nuevo monarca del Reino Unido.

Neil Sean, un corresponsal de entretenimiento que apareció en NBC News, MSNBC y Access Hollywood, dijo que sabía por “muy buena fuente” que la exactriz envió una carta en la cual solicitó una conversación privada con el rey.

ARCHIVO – El rey Carlos III hace una vigilia junto al féretro de la reina Isabel II durante sus honores de Estado de cuerpo presente en el catafalco en el Salón Westminster en el Palacio de Westminster, en Londres el viernes 16 de septiembre de 2022. Cuando murió el abuelo de la reina Isabel II, el rey Jorge V, la vida en Gran Bretaña era completamente diferente en 1936. Pero a pesar de casi un siglo de cambios, las imágenes de los honores de Estado de cuerpo presente de la reina son casi copias exactas de los de Jorge V. (Dominic Lipinski/Pool Photo via AP)

En ese sentido, Sean afirma que Meghan quiere dejar la relación “en limpio”, luego de que trascendió que el matrimonio regresaría a Estados Unidos, donde los esperan Archie y Lilibeth, sus hijos de tres y un año, respectivamente.

De esa manera y supuestamente, en la carta, Markle habría planteado que el encuentro sería una oportunidad para arreglar las diferencias que han surgido durante los últimos dos años, esto es, desde que el príncipe Harry y ella renunciaron a sus obligaciones reales, marcaron una ruptura en la relación familiar y cruzaron el océano Atlántico, para terminar residenciados en California.

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle, duquesa de Sussex, se reúnen con miembros del público en el castillo de Windsor en Berkshire tras la muerte de la reina Isabel II el jueves 8 de septiembre (Photo: Kirsty O'connor/PA Wire/dpa) Kirsty O'connor - PA Wire

A través de un video que publicó en su canal de YouTube, Sean advirtió que no estaba claro si la carta sería suficiente o no para que el matrimonio hiciera las paces con la familia real. “A decir verdad, no tenemos idea de si esto va a seguir adelante”. No es inusual pedir una audiencia con el rey a través de un texto escrito.

Las lágrimas de Meghan Markle en el funeral de Isabel II

Este lunes finalizaron los actos de homenaje a la reina Isabel II en el Reino Unido, quien falleció el 8 de septiembre a los 96 años en su residencia en Balmoral, Escocia. Toda la familia real estuvo presente para darle el último adiós a la monarca, incluida Meghan Markle, quien se mantiene distanciada de la familia real. La explosiva entrevista que Harry y ella tuvieron con Oprah Winfrey el año pasado solo empeoró la situación.

Meghan Markle lloró durante los servicios funerarios de la reina Isabel II (Photo by Tom Jenkins / POOL / AFP) TOM JENKINS - POOL

Para la ocasión, la duquesa de Sussex eligió una versión en negro de un vestido Stella McCartney que la reina utilizó en su cumpleaños número 92. Además, acompañó el look con aros de perlas y diamantes, un regalo que le hizo Isabel II.

Meghan Markle se emocionó en el último adiós a la reina Isabel II (AP Photo/Martin Meissner, Pool) Martin Meissner - Pool AP

El día del funeral de la reina, Meghan, quien llegó con Sophie, condesa de Wessex y esposa del príncipe Eduardo, fue tema de conversación por un gesto que las cámaras captaron con precisión. La exactriz derramó una lágrima en el momento en que estaba acompañada de la reina consorte Camila y la princesa de Gales, Kate Middleton, mientras millones veían el histórico funeral de Estado.

No obstante, ella no fue la única que derramó lágrimas. A otros miembros de la familia se les vio sumamente tristes y sensibles. Al nuevo rey Carlos III se lo vio al borde del llanto luego de que el Arzobispo de Canterbury describiera a su madre como alguien que había tocado “una multitud de vidas”.