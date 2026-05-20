El Pentágono reduce de cuatro a tres el número de brigadas estacionadas en Europa

El gobierno de Estados Unidos anunció el martes una reducción de sus brigadas estacionadas en Europa, tras indicar a principios de mayo que disminuirá el número de soldados desplegados en Alemania

El anuncio se produce en un contexto de presión constante por parte del presidente Donald Trump para que sus aliados europeos gasten más con el fin de garantizar su propia defensa

"El Pentágono redujo el número total de Brigadas de Combate (BCT, por sus siglas en inglés) asignadas a Europa de cuatro a tres", señaló en un comunicado. Una BCT está compuesta por entre 4000 y 4700 efectivos, según un informe del Congreso