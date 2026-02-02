El petróleo cede ante la perspectiva de conversaciones entre Teherán y Washington

Los precios del petróleo cayeron el lunes, lastrados por la perspectiva de conversaciones entre responsables iraníes y estadounidenses, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostraba confiado ante la posibilidad de un acuerdo.

El precio del crudo Brent del mar del Norte, para entrega en abril, cayó un 4,36% hasta 66,30 dólares.

El barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en marzo, perdió un 4,71% hasta 62,14 dólares.

Esto "refleja una disminución en la prima de riesgo geopolítico, que había impulsado los precios al alza mientras el mercado anticipaba una acción estadounidense capaz de amenazar el suministro de petróleo en el golfo Pérsico", señalan analistas de Eurasia Group.

Tras agitar la amenaza de una intervención militar y enviar una decena de buques al Golfo, Trump afirmó el domingo que esperaba "llegar a un acuerdo" con Irán.

Por su parte, Teherán dijo el lunes que se prepara para conversaciones con Washington sobre su programa nuclear.

Para los analistas de JPMorgan, la prima de riesgo aplicada a finales de la semana pasada era del orden de seis dólares por barril.

"El riesgo ligado a ataques estadounidenses contra Irán no desaparecerá sin avances diplomáticos", advierten los expertos de Eurasia Group.

Por otra parte, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) confirmó el domingo que no habría cambios en su producción en marzo.

Esto podría indicar que "el cartel no espera que los precios del petróleo se estabilicen en torno a los 70 dólares" (precio que el Brent alcanzó a finales de la semana pasada), sino en un nivel inferior, según Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

Por último, las negociaciones entre Kiev, Moscú y Washington, que se reanudarán el miércoles en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), han pasado a un segundo plano.

Pero una resolución del conflicto en Ucrania llevaría al levantamiento de las sanciones estadounidenses contra Rusia, lo que facilitaría las exportaciones de su crudo.