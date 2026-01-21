El petróleo continúa subiendo por las perturbaciones en la producción kazaja

Los precios del petróleo volvieron a subir el miércoles impulsados por las alteraciones en la producción de crudo en Kazajistán.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entregar en marzo subió un 0,49%, hasta los US$ 65,24.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega el mismo mes, ganó un 0,46% hasta los US$ 60,62.

"Esta subida se ha producido por el cese de la producción en los yacimientos de Tengiz y Korolev en Kazajistán, donde las perturbaciones podrían durar hasta diez días debido a problemas de suministro eléctrico", destaca David Morrison, de Trade Nation.

El sector petrolero kazajo ha sufrido en los últimos meses los daños causados por ataques de Ucrania a instalaciones rusas, de las que depende Kazajistán para exportar su petróleo.

"Hasta 900.000 barriles diarios (bpd), el equivalente a la producción total de Venezuela", dejan de entrar cada día en el mercado global, subrayan los analistas de Eurasia Group.

"El riesgo de una escalada en Irán" mantendrá también "los precios en un nivel elevado", añaden.

El presidente estadounidense, Donald Trump dijo el martes que había "dado órdenes muy claras" de "borrar" a Irán del mapa "si ocurre algo", tras haber amenazado en varias ocasiones con intervenir militarmente ante la violenta represión de las protestas contra el gobierno.