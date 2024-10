El polémico sitio que Kamala Harris eligió para hacer su cierre de campaña: con un guiño a Trump

En una futura elección marcada por una fuerte tensión política, la vicepresidenta Kamala Harris sorprendió al elegir un sitio emblemático para su cierre de campaña: La Elipse (o The Ellipse), el parque contiguo a la Casa Blanca. Se trata del lugar donde su contrincante para estas elecciones, Donald Trump, brindó su discurso antes del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Harris eligió La Elipse como lugar para hacer su cierre de campaña (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP) BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

La demócrata habló hacia los asistentes en este espacio cargado de simbolismo de espaldas al mítico edificio que oficia como sede del Poder Ejecutivo estadounidense. La decisión de hacerlo allí fue interpretada por muchos analistas como un mensaje de confrontación directa y un guiño a su adversario en estos comicios, a una semana del enfrentamiento en las urnas de este 5 de noviembre.

El discurso de Donald Trump antes del asalto al Capitolio

La Elipse, en Washington, fue el lugar elegido por Trump para su último discurso como presidente, antes de dejar el cargo, donde alentó a sus seguidores a “luchar” tras denunciar fraude en los comicios de 2020, donde se impuso el actual jefe de Estado, Joe Biden.

“Vamos a bajar hasta el Capitolio, y yo estaré con ustedes; y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas. Y probablemente no vamos a animar tanto a algunos de ellos”, planteó en aquel entonces. “Tienes que hacer que tu gente luche”, señaló y luego instó: “Luchen. Luchen como demonios; si no lo hacen, no tendrán un país nunca más. Así que bajemos por la Avenida Pensilvania”.

En este lugar, Trump instó a sus seguidores a ir hacia el Capitolio para impedir la certificación del triunfo de Joe Biden en 2020 (AP Foto/Evan Vucci, archivo) Evan Vucci - AP

Muchos de sus seguidores interpretaron estas palabras como un llamado a la acción que terminó en el recordado asalto al Capitolio de EE.UU., donde cientos de sus seguidores ingresaron por la fuerza al emblemático edificio e intentaron impedir que el Congreso certificara la victoria de Biden.

Aunque Harris no dio detalles sobre el motivo por el que realizó su último mitin de campaña allí, la decisión pareciera intentar recordar esta mancha en la historia reciente de la democracia estadounidense.

“Él [Trump] es la persona que estuvo en este mismo lugar hace casi cuatro años y envió una turba armada al Capitolio de Estados Unidos para anular la voluntad del pueblo en una elección libre y justa, una elección que sabía que había perdido”, rememoró la vicepresidenta en su discurso.

Qué dijo Kamala Harris en su cierre de campaña

Frente a unas 75.000 personas, Harris apuntó directamente contra su adversario en estos comicios, a quien llamó un “tirano mezquino” y un “aspirante a dictador”.

Alrededor de 75.000 personas asistieron al cierre de campaña de Harris Photo: Michael Brochstein/ZUMA Press Wire/dpa Michael Brochstein - ZUMA Press Wire

“No es un candidato a presidente que esté pensando en cómo mejorar su vida. Es alguien inestable, obsesionado con la venganza, consumida en agravios y en busca de un poder sin límites. Donald Trump ha pasado una década tratando de mantener al pueblo norteamericano dividido y temeroso de los demás”, comentó.

En esa línea, agregó: “Como estadounidenses, nos levantamos y caemos juntos. Estados Unidos, durante demasiado tiempo, nos ha consumido demasiada división, caos y desconfianza mutua. Y puede ser fácil olvidar una verdad simple: no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser así”. Y concluyó: “Tenemos que dejar de señalarnos con el dedo y empezar a unir fuerzas”.