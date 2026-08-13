El precio del petróleo cae mientras se atenúan los temores sobre el abastecimiento

Los precios del petróleo cayeron el jueves, impulsados por la expectativa de que los flujos mundiales de crudo, incluidos los procedentes de Oriente Medio, sean suficientes para satisfacer una demanda que se estima a la baja

El precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en octubre, cayó un 2,15%, hasta los 87,07 US$ por barril

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en septiembre, descendió un 2,43%, hasta los 81,25 US$ por barril

Los analistas siguen divididos sobre la cantidad de petróleo que logra atravesar el estrecho de Ormuz, mientras Estados Unidos e Irán multiplican sus declaraciones, afirmando cada uno controlar este paso estratégico

"Actualmente, desconocemos con exactitud la cantidad de petróleo que transita por el estrecho de Ormuz", señala Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management

Sin embargo, para los expertos de Eurasia Group, lo que sí es seguro es que "los flujos clandestinos que transitan por Ormuz están aliviando la presión" sobre el mercado

Un número creciente de buques cisterna opta por cruzar este paso con sus transpondedores AIS apagados, unos dispositivos que permiten la localización de los buques

Bjarne Schieldrop, analista de SEB, cree que "diariamente transita mucho más petróleo de lo que se pensaba"

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, declaró el martes que "casi 9 millones de barriles diarios" salen actualmente del Golfo a través del estrecho de Ormuz, una estimación que supera con creces la de muchos analistas

La perspectiva de flujos de petróleo significativos se ve agravada por la expectativa de una demanda menor que la prevista

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) indicó el miércoles que prevé para 2026 una caída del consumo mundial de petróleo de 1,6 millones de barriles diarios (mb/d) en un año

Su estimación anterior proyectaba una disminución menor, de 1 millón de barriles diarios