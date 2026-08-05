El precio del petróleo oscila a la espera de un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz

Los precios del petróleo oscilaron este miércoles, a la espera de un acuerdo formal entre Washington y Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz, esencial para el comercio mundial de hidrocarburos.

Tras haber perdido alrededor de un 11% desde comienzos de semana, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en octubre, avanzó un 0,11% hasta 79,45 US$.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en septiembre, cedió un 0,73% hasta 75,22 US$.

"El mercado se muestra más bien optimista sobre la posibilidad de que la última serie de negociaciones entre Irán y Omán desemboque en un acuerdo que permita la reapertura del estrecho de Ormuz al tráfico de petroleros", comenta a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

Irán indicó el miércoles que había llegado a un acuerdo con el sultanato de Omán sobre un nuevo itinerario para el tránsito de los buques en las riberas del Ormuz, centro de las tensiones con Estados Unidos.

Pero cualquier reapertura de esta vía marítima, bloqueada por Teherán, dependerá de las acciones de Washington, que por su parte ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes, afirmaron fuentes iraníes a medios locales.

"Nunca se sabe muy bien si Estados Unidos está negociando realmente de forma directa con Irán", señala Lipow.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el martes que el estrecho se reabriría "muy pronto". De lo contrario, Irán sería golpeado "muy duramente", advirtió, y aseguró que podría alcanzarse un acuerdo de aquí al jueves.

Pero Teherán desmintió conversaciones en curso con Washington.

Si se confirma un acuerdo, podríamos ver un movimiento hacia los 75 US$ para el barril de Brent, "o incluso más abajo, hacia los 70 US$", que fue el nivel observado a finales de junio cuando se había concluido un protocolo de acuerdo entre ambas partes, explica Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

Sin embargo, "existe un riesgo muy real de que cualquier acuerdo se deshaga con bastante rapidez", como ya ocurrió con el que se alcanzó en junio, subrayan los analistas de ING.