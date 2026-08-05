Kirill Basin, candidato demócrata al Congreso de Estados Unidos, protagonizó un violento altercado en una playa de Hawái y terminó noqueado de un golpe. El incidente ocurrió el sábado en la playa de Keawakapu, en South Kihei, y fue registrado en video. Tras el episodio, el aspirante al Congreso fue detenido y se le fijó una abultada fianza.

Según el Departamento de Policía de Maui, citado por medios locales, la pelea comenzó cuando un hombre de 61 años le pidió a Basin que bajara el volumen de la música. De acuerdo con la denuncia, el candidato respondió con amenazas e insinuó que tenía un arma de fuego con la que dispararía contra la esposa del hombre.

Un candidato al Congreso de EE.UU. fue noqueado por un practicante de MMA en una playa de Hawái

En las imágenes se observa cómo Basin se acerca a una mujer y le grita: “Te voy a mandar al hospital”. En ese momento intervino Kama Homan, un padre de familia que trabaja en la construcción y que tiene experiencia en artes marciales mixtas (MMA). El hombre se colocó frente al político y le exigió que depusiera su actitud.

Sin embargo, Basin respondió con un empujón. Entonces, Homan le propinó el primer golpe en la cara, celebrado por las personas que habían sido amenazadas. En los segundos siguientes, el candidato intentó escapar mientras el hombre lo perseguía y lo acorralaba. Durante la huida hacia la orilla, Basin tropezó con una silla y cayó al suelo.

Kirill Basin, candidato demócrata al Congreso de Estados Unidos, protagonizó un violento altercado en una playa de Hawái y terminó noqueado de un golpe Instagram

Homan optó por no golpearlo mientras permanecía tendido y esperó a que se levantara. “¡Dale, vamos!“, le gritó. Fue entonces cuando el candidato tomó la misma silla con la que había tropezado e intentó lanzársela.

Antes de que el objeto impactara, Homan logró conectar un golpe de derecha que dejó a Basin tendido nuevamente sobre la separación entre el pasto y la arena. Tras derribarlo, se acercó para comprobar que estuviera consciente y comenzó a mover la mano sobre su pecho para verificar que reaccionara.

El incidente ocurrió el sábado en la playa de Keawakapu, en South Kihei

Cuando Basin empezó a moverse, Homan le advirtió: “Tené cuidado con lo que decís y quedate acostado”. Finalmente, el candidato logró incorporarse y abandonó la playa por sus propios medios, aunque antes lanzó una última amenaza y le aseguró a Homan que terminaría en la cárcel.

Sin embargo, según informó Fox News, quien acabó arrestado fue el propio Basin. Las autoridades le imputaron dos cargos por amenazas terroristas en primer grado y le fijaron una fianza de US$1 millón. Además, no era la primera vez que era detenido, ya que desde mayo había sido arrestado por agresiones y daños a la propiedad.

Las declaraciones del hombre que lo noqueó

En diálogo con Hawaii News Now, Homan explicó que recurrió a su experiencia en artes marciales mixtas para intervenir en la situación, tras ser testigo de las agresiones del aspirante al Congreso. “Pensé que tal vez debía hacer algo. A medida que me acercaba, él se volvía cada vez más furioso y agresivo”. relató.

“Me puso las manos encima y, en cuanto intentó empujarme, le di un golpe con la izquierda y otro con la derecha. Ahí fue cuando tropezó y cayó sobre las sillas”, rememoró el padre de familia. Luego aseguró -tal y como puede verse en las imágenes que se viralizaron- que Basin tomó una silla de playa y se la arrojó antes de ser noqueado.

“Solo tenía que bloquear el ataque y buscar el nocaut. Quería protegerme, así que levanté la guardia y me acomodé para detener el golpe con la silla. Y después le di el golpe definitivo”, concluyó.