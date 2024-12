El truco viral para hervir los alimentos y que no se peguen: mito o realidad

Las pastas, el arroz y la mayor parte de las legumbres tienen una cocción sencilla pero tediosa. Una vez que el agua hierve, hay que quedarse pegado a la cocina con la cuchara o estar muy atento y revolver por intervalos, tanto para que los alimentos no se peguen en el fondo del recipiente, como para evitar que el líquido se desborde y convierta la cocina en un verdadero desastre.

Un hack de TikTok ha venido al rescate para hacer todo más sencillo. Quienes lo han probado aseguran que funciona, y las imágenes parecen confirmarlo.

. Según el hombre, la técnica es muy sencilla y realmente funciona. Él también lo vio en TikTok, y aunque no menciona la fuente, relata que hace 5 meses implementó el truco y es eficiente.

El truco viral para hervir los alimentos

La técnica consiste en colocar la olla descentrada de la hornalla. Al punto que solo la mitad del recipiente reciba el calor directo. Según detalla @behr_taz esto garantiza que el agua se mueva hacia los lados, nunca se desborde y los alimentos se revuelvan solos por el efecto que producen las burbujas moviéndose hacia los laterales.

Contra la usual preocupación para lograr una distribución uniforme de la temperatura colocando la olla centrada, el usuario garantiza que colocarla de lado es lo correcto. “Nunca se desborda, he estado haciendo esto por unos 4 o 5 meses. Es bastante guay, todo se queda a la izquierda y se mueve por encima de sí mismo. Pruébenlo, funciona”, asevera el usuario.

Obviamente, la comunidad no perdió la oportunidad de dejar su opinión sobre la técnica gastronómica. Muchos usuarios corroboraron que el hack es efectivo con frases como “Llevo años haciendo esto”. “Es el mejor secreto de la ebullición” o “Esto lo heredé de mi madre hace 50 años”. Otros, que nunca habían escuchado del secreto, le agradecieron la explicación: “He estado aquí desde siempre y nunca supe esto. Gracias”, planteó un tiktoker y otro señaló: “Este es un buen truco. Gracias por compartir. Utilizo un quemador de inducción e incluso en la configuración más baja, a veces no lo bajo lo suficiente como para que no hierva. ¡Voy a probar esto!”.

La limpieza de la estufa del usuario se llevó los aplausos de la comunidad. (Jason M Behr)

Finalmente, un tercer grupo no llegó a prestar atención a la técnica y quedó maravillado por la pulcritud de la estufa de @behr_taz. “¿Cómo se consigue que la estufa esté tan limpia? ¿Qué usas?”, lo interrogó un usuario y otro le señaló: “¿Esa estufa es nueva? Está todo muy limpio”.

Cocción descentrada y algo más

Pollo a la mostaza con arroz y vegetales Shutterstock

Para quienes además de liberarse de revolver o limpiar desbordes por la ebullición les interesa lograr que el agua alcance el punto de hervor lo más rápido posible desde DailyDot recomiendan:

A menor profundidad del agua , mayor rapidez en calentarse. Esto se debe a que el agua se expone a una mayor superficie. Este método es eficaz al cocinar ciertos vegetales y proteínas, pero no es recomendable para cocinar una gran cantidad de pasta.

. Es preferible utilizar una olla pequeña o mediana (según la cantidad de alimentos a cocinar) en lugar de una grande. Además, esto facilita la limpieza posterior. Mantener la tapa de la olla puesta. Esto permite que el calor que se eleva se quede dentro y circule nuevamente en la olla.