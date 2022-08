El video del incómodo momento en que Gerard Piqué espera a sus hijos afuera de la casa de Shakira

Las cámaras no dejan de perseguir a dos de los personajes del momento. Shakira fue captada hace algunas semanas durante sus vacaciones en México y luego ella misma compartió las experiencias de sus hijos en Estados Unidos, donde visitaron a Los Ángeles Dodgers en el campo de béisbol y también se divirtieron en Disney. Mientras tanto, Gerard Piqué también ha sido objetivo de la prensa que ha buscado incesantemente una declaración tras el fin de la relación con la colombiana, aunque en su caso los encuentros con los flashes no han sido tan agradables.

Al tiempo que el grupo de abogados que, de cada lado, busca obtener el mejor resultado de la negociación por la custodia de sus hijos Sasha y Milan, el futbolista disfrutará con ellos lo que resta del mes de agosto. Los niños podrán acompañarlo en el inicio de la temporada del fútbol español que tendrá lugar este fin de semana en el Camp Nou e incluso ir con él a los entrenamientos.

Un video muestra la tensa relación entre Shakira y Piqué cuando él va por sus hijos

Pese a que Piqué ha huído de las cámaras para no enfrentarse a los cuestionamientos, muchos de los cuales lo señalan como responsable por el fin de la relación luego de más de diez años, no pudo evitar ser captado cuando pasó a buscar a sus hijos por la casa que en algún momento compartieron en familia en Esplugues de Llobregat, en Barcelona.

El video exclusivo de Europa Press deja ver la incomodidad del futbolista, quien desde que baja del auto gris parece pendiente de no ser grabado, después hace espacio en el maletero y vuelve a subir para esperar a los niños. Esta vez ya no entró a la casa y esperó por alrededor de diez minutos hasta que se aproximó a la puerta. Al parecer, no fue más allá, solo para recoger el equipaje. Durante ese instante, Milan y Sasha se metieron al auto y, cuando el defensor volvió, simplemente arrancó.

Shakira y Piqué están respaldados por los mejores equipos de abogados para resolver el tema de la custodia de sus hijos de 7 y 9 años tras la separación @shakira - @shakira

Las imágenes son una muestra de la relación distante entre Piqué y Shakira, un vínculo que ahora solo se mantiene unido por el cariño a sus hijos. Cada uno defiende el interés de permanecer cerca de ellos mientras continúan desarrollando sus carreras profesionales. A él le queda contrato con el Barcelona y no piensa mudarse antes de que expire y tenga que buscar un nuevo destino ya con más de 35 años pero un importante palmarés, y ella espera residir en Miami para trabajar en próximos proyectos musicales.

Piqué ha sido duramente criticado en cada publicación en sus redes sociales posterior al anuncio de su separación, los seguidores cuestionan su lealtad a la relación que inició con la cantante tras el Mundial de Sudáfrica en 2010. En cambio, la barranqullera todavía goza de la simpatía de la gente. Hace unas horas, publicó un fragmento de uno de sus principales éxitos: “Perteneciste a una raza antigua. De pies descalzos y de sueños blancos…”, y recibió una gran respuesta de los fanáticos que no dejaron de preguntar si ese tuit significaba el regreso a sus orígenes: “Así es mi reina. Saca el álbum de despecho pop rock en español”, le escribió un seguidor.